CSM Bucureşti a învins, sâmbătă, vicecampioana Corona Braşov, gazda Cupei Corona, şi a câştigat turneul amical la care au mai participat Rapid Bucureşti şi Dunărea Brăila.

CSM București a cucerit Cupa Corona

CSM Bucureşti s-a impus în finala Cupei Corona cu scorul de 36-28 (16-11). Tot sâmbătă, în finala mică, Dunărea Brăila – Rapid Bucureşti, scor 29-32 (18-17).

Cupa Corona s-a disputat în sistem Final Four, iar rezultatele din prima zi au fost: CSM Bucureşti – Dunărea Brăila 29-24 şi Corona Braşov - Rapid Bucureşti 30-23.



În urmă cu o săptămână, CSM Bucureşti a câştigat şi Cupa Dunărea, cu trei victorii: 37-30 cu Nykøbing Falster Håndboldklub, 31-28 cu Corona Braşov şi 31-28 cu Dunărea Brăila.



Primele meciuri oficiale vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în 23-24 august, primul meci cu Minaur Baia Mare. În cealaltă semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.



În stagiunea 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 7 septembrie.

