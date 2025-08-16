„Lupii” au terminat sezonul trecut pe locul 16, dar au prins un suflu nou sub comanda lui Vitor Pereira, care a adus 12 victorii în ultimele 25 de partide.

Vara a fost însă una agitată. Matheus Cunha a plecat la Manchester United pentru 74 de milioane de euro, iar Rayan Ait-Nouri a fost transferat chiar de adversara de azi, City, pentru 36,8 milioane.

În locul lor, Wolves au adus trei jucători promițători: Fer Lopez, Jhon Arias și David Moller Wolfe, însă rezultatele din amicale nu dau mari speranțe (0 victorii în 4 meciuri).

Wolverhampton – Manchester City, LIVE pe VOYO de la ora 19:30

Principala armă ofensivă rămâne norvegianul Jorgen Strand Larsen, cumpărat definitiv după împrumutul de la Celta Vigo.

De partea cealaltă, Manchester City vine cu forțe proaspete după o vară în care Pep Guardiola a cheltuit peste 170 de milioane de euro pe transferuri.

Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki și Tijjani Reijnders sunt noile nume dintr-o echipă ce vrea să revină în fruntea Premier League. Totuși, City a pierdut un lider uriaș: Kevin De Bruyne, plecat la Napoli după 10 ani pe Etihad.

