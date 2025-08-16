După un sezon 2024-2025, în care a terminat pe 5 în campionat, dar a câștigat cupa, în fața lui Celtic, Aberdeen are planuri mari pentru noua campanie.

Deocamdată însă, formația scoțiană a început rău de tot întrecerea internă. Cu două înfrângeri succesive: 0-2 cu Hearts și 0-2 cu Celtic. În acest context, managerul Jimmy Thelin a cam intrat în panică. Și a cerut conducerii să urgenteze transferurile, mai ales că dubla cu FCSB, în play-off-ul Europa League, bate la ușă. Joi, 21 august, va fi manșa tur, în Scoția, de la ora 21.45. Apoi, pe 28 august, Arena Națională va găzdui returul, de la ora 21.30.

Adil Aouchiche a venit, urmează un atacant de la Milan

Aberdeen Live a notat că, înaintea confruntărilor cu FCSB, echipa pregătită de Jimmy Thelin vrea să finalizeze două transferuri. Vorbim despre aripa Kenan Bilalovic, adus de la Varnamo (Suedia) și de atacantul Marko Lazetic, de la AC Milan.

Dar adevărata lovitură e împrumutul obținut pentru Adil Aouchiche (foto, 23 de ani). Mijlocașul defensiv francez a sosit de la Sunderland și, în cazul în care va convinge la Aberdeen, va deveni cel mai scump transfer din istoria clubului. Sunderland și Aberdeen s-au înțeles pentru transformarea împrumutului într-un transfer definitiv, în vara anului viitor, în schimbul sumei de 1,5 milioane de lire sterline.

Până acum, cel mai scump transfer al lui Aberdeen a fost făcut, în septembrie 1995, atunci când Paul Bernard a fost luat de la Oldham Athletic pentru 1 milion de lire sterline.

