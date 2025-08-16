Dinamo - Steaua, în Liga 2: cât s-a terminat meciul de pe ”Arcul de Triumf”, cu opt ”galbene” și o eliminare

Dinamo - Steaua, în Liga 2: cât s-a terminat meciul de pe "Arcul de Triumf", cu opt "galbene" și o eliminare Liga 2
CS Dinamo și CSA Steaua s-au întâlnit sâmbătă seară.

Cele două echipe s-au confruntat în a treia etapă din sezonul regulat al eșalonului secund din România. La capătul celor 90 de minute, CS Dinamo și CSA Steaua au împărțit punctele, după un 0-0 curat.

Dinamo - Steaua, în Liga 2: cât s-a terminat meciul de pe ”Arcul de Triumf”, cu opt ”galbene” și o eliminare

Chiar dacă nu au fost goluri, meciul a fost marcat de opt cartonașe galbene. Vasile Constantin (minutul 24), Andrei Emil Bobaru (minutul 44), Cătălin Cocoș (minutul 51), Bogdan Vișan (minutul 59) au fost sancționați de la echipa ”câinilor”.

De cealaltă parte, Adrian Ilie a primit primul ”galben” în minutul 45+2 și pe la doilea în minutul 83, survenit cu eliminarea acestuia. Adrian Popa a văzut și el cartonașul galben în minutul 88, iar ultimul avertisment l-a primit Mario Roman (minutul 90+9).

La finalul meciului, echipa Stelei a salutat galeria prezentă în număr mare pe ”Arcul de Triumf”. Suporterii au aruncat injurii la adresa rivalilor.

Cum arată Liga 2

