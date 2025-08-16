Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară în etapa 33 din sezonul regulat al Ligii a 2-a. La capătul celor 90 de minute, CS Dinamo și CSA Steaua au împărțit punctele.



Daniel Oprița, fără menajamente după Dinamo - Steaua: ”Slab, foarte slab!”



După meci, Daniel Oprița a sugerat că a fost un meci șters și că elevii săi s-au crezut învingători încă dinainte să înceapă meciul, chiar dacă nu ar fi fost cazul.



Oprița a precizat și că Dinamo s-a mulțumit rezultatul de egalitate.



”Trebuie să recunoscut că a fost un joc slab. Am mai spus că nu era momentul. Au fost relaxați, probabil s-au crezut câștigători de la început. Eu îi cunosc și nu asta e valoarea lor. Un meci slab, un derby slab.



E greu să te uiți. Dinamo și-a urmărit interesul, s-au bătut pentru orice minge, au mai tras de timp, dar fiecare își urmărește interesul. Ei și-au dorit mai mult. La noi a fost lentoare în toate zonele.



Cred că au fost conștienți că suntem mai valoroși și s-au mulțumit cu un egal.



Ne-am arătat limitele. Echipa a dat speranțe, a arătat jocuri bune, dar azi au fost relaxați. E greu dacă nu te concentrezi. Spectacol a fost doar în tribune. Îmi cer scuze suporterilor pentru ce s-a întâmplat astăzi, au fost fantastici.



(n.r. Mai aveți nevoie de jucători?) Și dacă am, oricum nu o să am cu ce să îi iau. Ăștia suntem, nu mai vine nimeni. Ăsta e bugetul, l-am terminat”, a spus Daniel Oprița.



La finalul meciului, echipa Stelei a salutat galeria prezentă în număr mare pe ”Arcul de Triumf”. Suporterii au aruncat injurii la adresa rivalilor.

