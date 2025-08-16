Dacă există un club select al atacanților din fotbalul internațional, pe care merită să pariezi că vor marca în meciurile în care apar pe teren, în mod cert, Erling Haaland își are locul acolo.

„Bestia“ lui City, un vârf masiv de 1,96 de metri, are foarte puține partide în care nu înscrie. O singură statistică spune totul: de când e la Manchester City, Erling Haaland are 147 de apariții, în toate competițiile, și 126 de goluri. E un bilanț fantastic pentru acest nivel.

Erling Haaland, marcator în prima etapă pentru al 4-lea an la rând

Sâmbătă, în prima etapă din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, starul lui City a făcut show. Încă o dată! În partida Wolves – Manchester City, oferită de sport.ro aici, Haaland a avut nevoie de doar 34 de minute pentru a marca. Apoi, a făcut dubla, în minutul 61.

Odată cu aceste reușite, Erling Haaland și-a câștigat locul în istoria Premier League. Pentru că a înscris, în prima etapă, pentru al 4-lea an la rând. La acest capitol, al golurilor înscrise în runda inaugurală în sezoane succesive, un singur jucător e peste Haaland.

Vorbim despre egipteanul Mohamed Salah (Liverpool). Acesta a punctat în prima etapă, în șase ani consecutivi, între 2017-2022.

