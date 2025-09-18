Pentru această partidă, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centru pe Rareș Vidican. Acesta va fi ajutat la cele două linii de Marius Badea și Ioan Corb, iar al patrulea oficial va fi Sorin Vădana. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Sebastian Gheorghe.



Decizia vine după ce antrenorul botoșănenilor, Leo Grozavu, și-a exprimat public temerile privind arbitrajul, solicitând o brigadă „care să poată face față jocului”.



Un arbitru cu un trecut controversat



Rareș Vidican nu este la primul meci cu tensiuni majore. În sezonul trecut, căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru, i-a strigat „Băi, prostule!" la partida Universitatea Craiova – FCSB 2-0, după o fază controversată de penalty. Mijlocașul și-a cerut ulterior scuze, explicând că a reacționat la nervi.



De asemenea, Mihai Stoica a avut un conflict cu Vidican după un meci cu Rapid, în care arbitrul a fost acuzat de erori la VAR. Managerul general al FCSB-ului a ironizat atunci deciziile de arbitraj și a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru comentariile sale.



Dan Petrescu, mai să sară la bătaie cu Vidican



Nici Dan Petrescu nu are amintiri prea plăcute. Într-un meci CFR Cluj – Universitatea Craiova, scor 2-3, Vidican i-a arătat cartonașul roșu antrenorului după proteste vehemente pentru un penalty neacordat. „Bursucul" a fost ținut cu greu de staff-ul propriu pentru a nu ajunge față în față cu arbitrul.


