Antoine Baroan (25 de ani) a ajuns la Rapid în urmă cu două luni, după ce a evoluat ultima oară la FC Winterhur, în Elveția. Atacantul lui Costel Gâlcă a marcat deja două goluri și pare că se simte foarte bine în Giulești.



Bucureștiul l-a impresionat pe Baroan, care a dezvăluit, în interviul acordat pentru PRO TV, cu ce se ocupă în timpul liber.



Antoine Baroan, impresionat de București



”Orașul e top, mă simt bine la echipă, cu staff-ul. Totul este bine. Nu sunt genul de persoană care să iasă, îmi place să stau acasă. Când sunt în Franța, îmi place să joc padel cu prietenii mei”, a spus atacantul Rapidului, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Zeljko Kopic a fost antrenorul său în Bulgaria, la Botev Plovdiv. Baroan spune că antrenorul de la Dinamo ”i-a salvat cariera” într-un moment delicat, motiv pentru care îi este recunoscător.



”În Bulgaria, el a fost antrenorul meu. A fost top și, așa cum am zis, el a fost cel care mi-a salvat cariera într-un moment foarte dificil pentru mine. Mi-a dat încredere încă de la început și a fost top pentru mine. Îi sunt recunoscător”, a mai spus Baroan.



Francezul a fost dorit în trecut de Kopic la Dinamo, dar discuțiile nu s-au concretizat. Baroan este crescut de Niort, iar în 2021 a ajuns în Bulgaria, unde a jucat pentru Botev Plovdiv și Ludogoreț.



