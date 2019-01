VIDEO | FCSB a inceput pregatirea in Spania! Primele imagini cu antrenamentul condus de Mihai Teja!

Mihai Teja a condus primul antrenament in cantonamentul din Spania.

FCSB s-a deplasat in Spania, la Marbella, pentru cantonamentul care se va desfasura in urmatoarele doua saptamani. Vicecampioana Romaniei le va intalni pe FC Luzern, Shanghai Shenshua si Dinamo Kiev in primele trei amicale din aceasta iarna.

Mihai Teja a inceput primele antrenamente din Spania si i-a pus serios la treaba pe jucatorii sai. FCSB are de recuperat 6 puncte fata de CFR Cluj si incearca sa nu rateze titlul pentru al patrulea sezon la rand. In lotul deplasat de Teja la Marbella se regasesc mai multi jucatori tineri, veniti de la FCSB 2: Razvan Ducan (portar), Ovidiu Perianu, Adrian Nita, Daniel Toma, Tudor Moldovan (mijlocasi) si Cristian Dumitru (atacant).

VIDEO cu antrenamentul FCSB: