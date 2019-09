Ioan Niculae il ameninta pe Alexa cu demiterea dupa infrangerea cu Chindia! Reactia antrenorului Astrei: "E normal, asta e!"

Astra Giurgiu a pierdut in deplasare la Chindia Targoviste si Ioan Niculae nu exclude demiterea lui Alexa.

"Astra cred ca daca nu avea noroc nu batea pe nimeni pana acum", a spus Ioan Niculae la plecarea de la stadion.

Patronul este foarte suparat pe Dan Alexa si il considera principalul vinovat pentru meciul slab de astazi:

"Mai putin pe baieti, dar pe antrenor in mod deosebit. Vom vedea daca il voi schimba", a mai spus Niculae.

Reactia lui Dan Alexa:

"Am avut o evolutie modesta de la mijloc in sus. Chindia merita victoria, clar, absolut. Ii felicit! Sunt dezamagit. Prea putine realizari pe atac. Nu e posibil doar cu Budescu. Ea un meci in care echipa trebuia sa-si puna amprenta.

Nu o sa dau nume, dar am pierdut multe dueluri. Am cedat, am suferit si aici s-a scris istoria meciului.

Dupa asemenea rezultat, e normal ca domnul Nicolae sa fie suparat. Daca dansul decide, asta este. Eu am o relatie foarte buna cu el", a spus Dan Alexa dupa meci la DigiSport.