Discurs FABULOS al lui Trica dupa eliminarea din Cupa: "Casa noastra e si in America. Unde e Peluza Sud, acolo e casa mea!" Ce spune de Piturca

Trica e dezamagit dupa infrangerea cu U Cluj din Cupa Romaniei. Ar fi vrut sa le faca un cadou special ultrasilor din Peuza Sud, care au fost permanent alaturi de echipa.

Trica e suparat si din cauza rivalitatilor din oras. Nici n-ar vrea ca Universitatea din Liga a 3-a sa joace pe Oblemenco. Spiritul stadionului a disparut, spune Trica.

"Pentru mine, e o dezamagire foarte mare. Ne doream foarte mult sa terminam meciul cu o victorie pentru acesti suporteri fantastici. Au demonstrat ca pot face multe lucruri. Sunt numarul 1 in tara! Ca oameni si caractere, sunt tot timpul la inaltime. Dezamagirea e profunda pentru mine, n-au plecat oamenii acasa fericiti. Asa am si zis inainte de meci, sa-i facem fericiti pe suporterii nostri adevarati. In mare, am controlat prima repriza. A venit golul din minutul 43, nu mi-l doream, am si strigat la fundasii centrali cu cateva minute inainte sa fie foarte atenti. Daca intram cu 2-0, aveam sanse mai mari sa ne calificam. Noi am vrut sa aducem inapoi marea de suporteri ai Universitatii Craiova.

Fazele fixe poti sa le lucrezi de 20 de ori pe zi, vedeti ca e cam dificil.. Felicit Clujul, au jucat foarte bine azi. Ne-au simtit putin obositi. Am avut si in campionat un meci greu, cu Horezu. Azi a fost o oboseala din partea jucatorilor mei. Ma asteptam la cei care au intrat pe parcurs, dar si ei au fost putin moi. Casa noastra e acolo unde se afla Peluza Sud. Daca pleaca in America, acolo e casa noastra. Sincer, nu mai simt nimic pe Oblemenco. Simt ceva unde e Peluza Sud si unde sunt adevaratii suporteri. Nu mai e ce-a fost. Pana nu facem noi un stadion, n-o sa simtim ca suntem acasa. Va spune asta un oltean adevarat, de aici am plecat, nu mai simt nimic. Mi-am dorit enorm sa castigam doar pentru suporteri. N-a fost nicio emotie pentru jucatori.

Au fost iar rautati, e rautate mare in Craiova. De ce sa nu joace ambele echipe pe acest stadion? Am intampinat probleme sa fac antrenament in dimineata jocului, administratorul bazei a zis ca nu are nimic scris. Eu sunt pasnic, vreau sa fie bine, sa nu mai fie ura. Dar nu ai cum la Craiova. Toata lumea e impotriva noastra. Jucam si noi fotbal. Putem sa aducem si noi 15 000 - 20 000 de oameni.

Mai bine mergem la Colonesti, la Severin. Unde sunt baietii astia minunati din Peluza Sud, acolo e casa noastra. Retineti lucrurile astea. Suporterii echipei domnului Rotaru vin doar sa vada pe Steaua si sa-l vada pe domnul Piturca. Piturca inca arata bine, e un om extraordinar. Sa vedem maine cati oameni vin la echipa domnului Rotaru", a spus Trica.



Universitatea Craiova a pierdut cu 3-2 dupa prelungiri in fata Universitatii Cluj, dupa ce a condus cu 2-0. Golul calificarii Clujului a venit in minutul 95, cand ardelenii erau in 10 oameni.