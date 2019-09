Dinamo pierde un jucator important! Fabbrini s-a rupt in meciul cu Astra! Cat va lipsi italianul

Diego Fabbrini s-a accidentat serios in partida cu Astra din Liga 1.

Dinamo a fost invinsa de Astra in deplasare, cu scorul de 3-2, dupa ce a condus la pauza prin golul lui Mihai Popescu. Budescu a inscris de doua ori pentru giurgiuveni, in minutele 49 si 66, pentru ca Moldoveanu sa egaleze in minutul 74. Golul decisiv a fost inscris de Crepuljia in minutul 80.

Dinamo a pierdut un jucator important in meciul cu Astra. Diego Fabbrini s-a accidentat grav si va rata multe meciuri pentru "caini". Dinamo a confirmat accidentarea unuia dintre cei mai importanti jucatori prin intermediul site-ului oficial.

"Este adevarat, m-am accidentat, am o fractura la glezan, dar nu stiu exact cat voi sta departe de gazon. Eu sper sa revin cat mai curand si sa fac lucruri frumoase in tricoul lui Dinamo", a declarat Diego Fabbrini pentru site-ul celor de la Dinamo.

Fabbrini va lipsi cu siguranta in derby-ul cu FCSB, de pe 5 octombrie.