ASTRA - DINAMO 3-2 | Budescu a fost one-man show in partea a doua: dubla si eliminare! A iesit suparat de pe teren: "Cred ca e primul rosu, da' bine ca stau in Cupa"

Astra - Dinamo 3-2. Echipa lui Dan Alexa a castigat cu golurile marcate de Budescu, de doua ori, si Crepulja. Pentru oaspeti au punctat Mihai Popescu si Robert Moldoveanu.

Constantin Budescu a vorbit si el la finalul meciului de la Giurgiu, castigat de Astra cu 3-2.

Budescu: "Sunt suparat ca am luat rosu, dar am aflat ca stau in Cupa"

"Sunt 3 puncte muncite, a fost o partida frumoasa si pentru fani! Era important sa castigam puncte, pentru ca etapa trecuta nu am reusit.

Am luat din pacate rosu, a fost o greseala de-a mea poate. Eu am vrut sa fac presing, iar Nistor a oprit mingea cu mana. Dar stau in Cupa si se anuleaza, voi juca in campionat apoi.

Ne ajuta aceste puncte pentru calificarea in Play Off", a spus Budescu