"Vine Budescu de pe camila si ne bate!" Un fost dinamovist, DA de pamant cu jucatorii lui Dinamo dupa infrangerea cu Astra! "Ne facem bagajele si plecam acasa!" Declaratie fabuloasa

Cristi Pulhac a vorbit despre infrangerea lui Dinamo in meciul cu Astra.

Dinamo a pierdut meciul de la Giurgiu cu Astra, scor 3-2, dupa ce a condus cu 1-0. Constantin Budescu a fost jucatorul cel mai bine din tabara Astrei. Atacantul a marcat doua goluri si a avut o prestatie excelenta. Cristi Pulhac, fost jucator al celor de la Dinamo, a vorbit despre partida de aseara si ii face praf pe jucatorii lui Dinamo, dar in acelasi timp il lauda pe Budescu, care a fost magistral pentru giurgiuveni.

"Ce sa facem dupa un astfel de meci? Ne facem bagajele si plecam acasa, vorba unui antrenor! De cand a venit Uhrin, s-a vazut o schimbare. Se aseamana cu Dan Petrescu, adica transmite jucatorilor agresivitate si dorinta.

Dar pe langa dorinta, mai trebuie si calitate! Si am vazut si noi calitatea celor de le Astra, cu dorinta celor de la Dinamo.

Aici s-a facut diferenta! Se pregatesc prin cantonamente, dau teste, le pui testere, testul bip si vine Budescu din vacanta, de pe camila si uite ce se intampla.

E un fotbalist cu calitate extraordinara si cred ca la echipa nationala ar mai face fata cu brio acum. Cred ca avem nevoie de un jucator de genul asta. Ne lipsesc jucatori cu calitate care, din nimic, sa faca ceva", a spus Cristi Pulhac, la Digi.

Dinamo ocupa locul 9 in clasament cu 10 puncte, in schimb ce Astra se afla pe locul 6 cu 15 puncte. Etapa viitoare "cainii" vor juca pe teren propriu in fata celor de la Voluntari, in schimb ce Astra se va deplasa la Ploiesti pentru meciul cu Chindia Targoviste.