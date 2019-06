FC Botosani si-a gasit antrenor dupa plecarea lui Ciobotariu la nationala Libanului! Pe cine mizeaza Iftime sa-l duca in Play Off in sezonul viitor

FC Botosani a ramas fara antrenor. Liviu Ciobotariu a decis sa paraseasca Liga I pentru a prelua nationala Libanului. Valeriu Iftime i-a gasit repede inlocuitor.

FC Botosani a ramas fara antrenor, dar nu pentru mult timp. Liviu Ciobotariu a decis sa dea curs ofertei venite de la Federatia de Fotbal a Libanului, care i-a propus sa preia echipa nationala a acestei tari. In locul sau, Valeriu Iftime il va numi pe Marius Croitoru!

Marius Croitoru, viitorul antrenor al Botosaniului



Marius Croitoru va fi noul antrenor al lui FC Botosani, spune Valeriu Iftime. Patronul echipei moldovene mizeaza pe tanarul antrenor, care pana acum a fost director tehnic al echipei. Croitoru si-a incheiat cariera de fotbalist profesionist la Botosani.



"Eu il astept pe Liviu (n.r Ciobotariu) sa isi finalizeze negocierile. El merge duminica sa discute contractul final. In conditiile in care semneaza, prima optiune este Marius Croitoru. Este un tip exceptional, stie fotbal, cam toti jucatorii de pana acum i-a adus el. Stie foarte bine ce s-a intamplat la clubul nostru. Eu zic ca merita o sansa. Cred ca Marius este o solutie. Exista si o alta varianta. Daca vad in cantonament ca lucrurile nu functioneaza, caut un antrenor", a spus Valeriu Iftime, potrivit ProSport.

Croitoru nu are licenta PRO



Marius Croitoru nu are licenta PRO, motiv pentru care Iftime trebuie sa mai caute un antrenor dispus sa stea si el pe banca, dar sa fie secund al lui Croitoru.



"Vine Ovidiu Chiribici, care va fi preparator fizic. Alin Bordeanu va fi antrenor cu portarii. Mai caut un antrenor cu experienta, care sa aiba licenta. Marius abia obtine licenta A", a mai spus Iftime.

FC Botosani a incheiat sezonul pe locul 2 al Play Out-ului, peste Dinamo.