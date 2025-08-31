Charalambous nu s-a ferit să o recunoască! Ce a spus despre transferurile de la FCSB: „El decide”

Etapa a opta a Superligii mai are de disputat cinci partide, iar derby-ul etapei este CFR Cluj - FCSB.

Partida CFR Cluj - FCSB, din runda a opta a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Elias Charalambous: „Niciodată nu voi spune nu”

Elias Charalambous a fost întrebat despre posibila aducere a lui Louis Munteanu în acest final al perioadei de transferuri, având în vedere ofertele despre care a vorbit Gigi Becali în ultima perioadă.

Antrenorul celor de la FCSB a recunoscut că el nu se va împotrivi vreunui jucător adus la dorința patronului sau a lui MM Stoica.

„Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Dacă patronul sau MM (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile”, a explicat Elias Charalambous.

