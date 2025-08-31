Charalambous nu s-a ferit să o recunoască! Ce a spus despre transferurile de la FCSB: „El decide”

Elias Charalambous nu s-a ferit să recunoască cine decide transferurile de la FCSB.

Etapa a opta a Superligii mai are de disputat cinci partide, iar derby-ul etapei este CFR Cluj - FCSB.

Partida CFR Cluj - FCSB, din runda a opta a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Elias Charalambous: „Niciodată nu voi spune nu”

Elias Charalambous a fost întrebat despre posibila aducere a lui Louis Munteanu în acest final al perioadei de transferuri, având în vedere ofertele despre care a vorbit Gigi Becali în ultima perioadă.

Antrenorul celor de la FCSB a recunoscut că el nu se va împotrivi vreunui jucător adus la dorința patronului sau a lui MM Stoica.

„Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Dacă patronul sau MM (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile”, a explicat Elias Charalambous.

Elias Charalambous, înaintea duelului cu CFR Cluj: „Va fi greu, dar vom da totul”

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a punctat faptul că nici CFR Cluj nu a început bine sezonul, dar este sigur că partida din Gruia va fi una dificilă. El crede că echipa lui își poate reveni, iar meciul cu ardelenii este momentul perfect pentru asta.

„CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte.

Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, ne place să visăm, dar trebuie să fim modești. Trebuie să privim realitatea, să luăm pas cu pas. Nimeni nu știe cât de departe putem ajunge. Avem așteptări mari, dar trebuie să știm cine suntem. Vom încerca să ajungem cât mai departe. Trebuie să câștigăm din nou campionatul. E foarte important să începem să câștigăm puncte.

Nu am început foarte bine sezonul, dar știm foarte bine că avem calitatea de a ne îmbunătăți. Campionatul din România e greu, unele echipe sunt mai bune în acest an. Nu ne concentrăm la adversari, trebuie să ne facem treaba bine. Prioritatea e să ne îmbunătățim, atât individual, cât și ca echipă”, a spus antrenorul lui FCSB despre partida cu CFR Cluj.

FCSB și CFR Cluj au câte cinci puncte înaintea întâlnirii din Gruia și se află pe locul 13, respectiv 14.

