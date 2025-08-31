Finanțatorul campioanei a dezvăluit că a dat un ordin clar în privința lui Florin Tănase și Darius Olaru, după ce acesta din urmă ar fi refuzat să evolueze în banda stângă, creând o problemă tactică înaintea meciurilor importante.



Omul de afaceri a explicat că, în partidele tari, are nevoie de doi mijlocași la închidere, ceea ce lasă un singur loc în spatele atacantului, o poziție vânată atât de Tănase, cât și de Olaru.



"Unul e «cerc», celălalt nu vrea să fie triunghi"



Soluția inițială a fost sacrificarea lui Florin Tănase în flancul stâng, însă atitudinea lui Darius Olaru l-a nemulțumit pe patron.



"Olaru a zis: «Nu vreau să joc acolo!». A început să miorlăie și să spună că nu vrea să joace în stânga. Tănase nici el nu prea vrea. Dar l-am sunat și i-am zis: «Ești prietenul meu. Tu trebuie să faci ce zic eu»", a povestit Becali pentru Fanatik.



În cele din urmă, randamentul echipei l-a făcut să se răzgândească și să dea ordinul final. Nemulțumit de cum "dirija" Olaru jocul din centru, Becali a inversat rolurile.



"Nu îmi plăcea de Tănase acolo. Am dat ordin: «Băi, schimbare de post!». Olaru nu dirija bine jocul de acolo, din centru. Trebuie Tănase. Eu îi zic «Băi, Tănase, tu ești cerc». Și el mă întreabă «Cum adică cerc?». «Adică, tu în spatele atacanților ești un fel de cerc. Tu te învârți în cerc și toate luminile vin de la tine». Olaru și Tănase nu prea pot juca împreună, ambii sunt cerc. Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc", a mai spus finanțatorul roș-albaștrilor.



Astfel, Tănase revine pe poziția sa preferată, în timp ce Olaru devine principala sa variantă de rezervă. Un jucător este însă de neatins în viziunea patronului: "Cisotti nu poate fi scos din echipă. E cel mai bun din echipă. Cu el începe echipa".



Cum va arăta FCSB cu CFR Cluj: Târnovanu - Cercel, M. Popescu, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Fl. Tănase (Olaru), Cisotti - Bîrligea.

