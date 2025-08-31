Transferul său în Ștefan cel Mare, la pachet cu trecerea lui Politic în tabăra rivală, a fost unul dintre cele mai neașteptate ale verii. Tensiunea a atins punctul culminant la derby-ul de pe Arena Națională, când Musi a marcat în poarta fostei sale echipe și s-a bucurat ostentativ în fața fanilor de la Peluza Nord.



"Trădarea" care a rupt definitiv relația



Gestul din timpul derby-ului a fost considerat o adevărată trădare de către suporterii roș-albaștri, care l-au ironizat pe rețelele de socializare. Mai mult, fotbalistul a recunoscut că a fost abordat pe stradă de fani ai FCSB-ului care i-au reproșat alegerea făcută.



"Da, mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Mi-au spus că nu voi mai juca în cupele europene. Nu le-am răspuns, nu am intrat în conflict cu ei", a povestit mijlocașul la Orangesport.



Întrebat direct dacă ia în calcul să mai îmbrace în viitor tricoul roș-albastru, răspunsul lui Musi a fost categoric și a lăsat de înțeles că ruptura este iremediabilă.



"Nu cred că o să mai joc. N-au fost momente grele, dar pur și simplu nu cred că voi mai putea juca la FCSB", a zis Musi.

