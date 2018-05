CFR il vrea pe Sumudica in locul lui Petrescu! CONDITIA pentru ca antrenorul sa lase turcii pentru Liga I

Chinezii anunta ca Dan Petrescu a batut palma cu Giozhou Hengfeng.

Petrescu a obtinut doar o remiza cu FCSB pe National Arena, iar acum se gandeste sa plece de la CFR. Chinezii anunta ca a semnat deja cu o echipa care se lupta pentru salvarea de la retrogradare. Muresan il lasa sa plece, daca va fi achitata clauza de reziliere.

Edi Iordanescu si Marius Sumudica sunt favoriti pentru inlocuirea lui Petrescu. Edi e liber, insa Sumudica are experienta mai mare in lupta cu FCSB. El a doborat deja echipa lui Becali cand se afla la Astra. Acum este sub contract cu Kayserispor, echipa la care a avut un debut fantastic de sezon. Insa dupa ce a petrecut mai multe luni in zona cupelor europene, Kayseri a pierdut teren, iar acum se afla pe locul 8.

Mai mult, urmeaza meci cu Besiktas care se lupta pentru titlu. Sumudica spera sa duca echipa in Europa League in primul sezon, iar daca nu va reusi asta, atunci CFR va avea o sansa sa-l in din Turcia. Locurile 3 si 4 din Turcia duc in Europa League. Sumudica si-a dat deja demisia, insa a fost intors din drum de conducatori. Mai mult, el a primit si un contract nou, pe doi ani.

"Dan Petrescu avea contract pe doi ani cu noi de la inceput. Discutiile nu anuleaza prevederile contractului initial, ci e doar un act aditional. Petrescu poate sa plece de la noi, daca se plateste o clauza de reziliere. Dan nu a semnat inca acel act aditional, dar are oricum inca un an de contract.

Poate sa plece in vara doar daca se plateste acea clauza. Mi-ar parea foarte rau ca el sa plece, pentru ca e un antrenor foarte, foarte bun, care la noi a facut minuni cu un lot cu o lipsa de omogenitate clara, sa reusim sa ducem trena campionatului.

E o suma importanta (n.r. clauza), dar nu exagerata. Un club din China o poate plati fara probleme. Cat ai un antrenor e ca la un jucator care are o clauza de reziliere si nu mai depinde de tine prea mult sau deloc. Antrenorii care au valoare au si oferte", a declarat Iuliu Muresan la Telekom Sport.