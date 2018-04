Anunt BOMBA facut in aceasta seara! Marius Sumudica, pe lista CFR-ului pentru inlocuirea lui Dan Petrescu! Cele 2 variante ale CFR-ului

Cei de la CFR Cluj au pregatit deja variantele pentru inlocuirea lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu are sanse mici sa mai continue la CFR Cluj - chinezii au anuntat ca Petrescu s-a inteles cu Guizhou Hengfeng iar cei de la CFR pregatesc deja variantele pentru inlocuirea acestuia. Conform Digi Sport, pe lista se afla si Marius Sumudica!

Sumudica are din ce in ce mai multe probleme la Kayserispor, echipa cu care are contract pana in 2019, insa rezultatele din ultimele etape l-ar putea convinge sa aleaga o revenire in Liga 1. Cei de la CFR Cluj vor sa mizeze pe Sumudica dupa ce acesta a reusit deja sa castige un titlu in fata Stelei, cu Astra in 2016.

Cealalta varianta pentru banca celor de la CFR Cluj este Edi Iordanescu - acesta a declarat dupa partida de duminica seara dintre Steaua si CFR Cluj ca are variante si din Romania, nu numai din strainatate.