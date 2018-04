Cat costa despartirea de Petrescu! CFR e gata sa-si VANDA antrenorul in China. Cati bani primeste

Dan Petrescu o va parasi pe CFR la finalul sezonului.

Presa din China sustine ca Petrescu s-a inteles deja cu Guizhou Hengfeng si ca va ajunge in Asia dupa cele 3 etape ramase de jucat in Liga 1.

CFR promite sa nu-i puna piedici, dar cere compensatii pentru a-l lasa pe Super Dan la un salariu de milioane. Clujul solicita achitarea unei clauze de 400 000 de euro pentru a-i permite lui Petrescu sa plece cu un an inainte de expirarea contractului sau. Petrescu vrea sa-i ia la Guizhou si pe oamenii alaturi de care lucreaza in staff-ul lui CFR.

Antrenorul a refuzat in iarna o propunere de la fosta sa echipa, Jiangsu Suning. L-a recomandat in schimb pe Olaroiu, care a semnat recent pentru un salariu urias: 4 milioane de euro pe an!