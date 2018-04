TITLUL sau nimic pentru CFR! Conducerea are deja inlocuitor pregatit pentru Petrescu! Surpriza: intariri si in conducere

Daca Dan Petrescu pleaca de la CFR Cluj in aceasta vara, Edi Iordanescu este favorit sa il inlocuiasca.

Dupa remiza dramatica cu FCSB de pe Arena Nationala, 1-1, clujenii s-au pomenit cu 3 etape inainte de finalul sezonului cu sansa a doua la titlu, deoarece au ramas la doua puncte in spatele rivalilor din Bucuresti. Pierderea titlului ar insemna ca echipa clujeana nu va prinde preliminariile Ligii Campionilor si automat posibilitatea de a incasa sumele generoase date de UEFA. In conditiile in care la CFR Cluj s-au cheltuit in acest sezon peste 9 milioane de euro pentru transferuri si pentru contractele staff-ului tehnic si ale jucatorilor, ar fi un adevarat dezastru financiar si doar un parcurs bun in Europa League ar amortiza investitiile.

Conform surselor Sport.ro, in cazul in care vor pierde titlul de campioana, conducatorii lui CFR Cluj il vor demite pe antrenorul Dan Petrescu, desi tehnicianul a semnat, la inceputul lunii martie, o prelungire de contract pana in vara anului 2020. Aceleasi surse spun ca oficialii clujeni ar fi luat deja legatura cu mai multi antrenori, iar in pole position pentru a-i prelua pe "ceferisti" s-ar afla Edi Iordanescu.

Edi Iordanescu (39 ani) s-a despartit de Astra Giurgiu in aprilie 2018, dupa ce, in cele 10 luni petrecute pe banca "alb-negrilor", a reusit sa reconstruiasca din temelii o echipa care isi pierduse mare parte dintre vedete si sa se califice fara emotii in play-off, totul fara investitii consistente din parte patronului Ioan Niculae. De altfel, tehnicianul a acuzat lipsa de comunicare cu patronul si faptul ca acesta a schimbat din mers obiectivul clubului (din calificarea in play-off in ocuparea unuia dintre primele 3 locuri, ceea ce a dus si la neplata primelor promise pentru jucatori si staff), atunci cand a decis sa isi inainteze demisia.

Iordanescu a mai antrenat pe FCSB (2010-2012 / secund si interimar), FC Vaslui (2012 / secund si interimar), ASA Tg. Mures (2013), Pandurii Tg. Jiu (2014-2016), TSKA Sofia (2016) si Astra Giurgiu (2017-2018). Dupa despartirea de giurgiuveni, Iordanescu a fost tatonat de Legia Varsovia (Polonia), o echipa din Emiratele Arabe Unite, Concordia Chiajna si FC Voluntari (ultimele doua aflate in cautare de antrenori dupa despartirile de Ion Moldovan si Claudiu Niculescu). Conducerea lui CFR Cluj il considera pe Iordanescu omul perfect pentru a scoate potentialul maxim din lotul avut acum la dispozitie, fara sa se mai investeasca masiv in aceasta vara in aducerea unor noi jucatori.

Si Narcis Raducan discuta cu CFR Cluj

Un alt om de fotbal, care a fost contactat de conducatorii clujeni pentru a se alatura proiectului, este Narcis Raducan. Acesta a purtat discutii cu clujenii, care l-ar dori pentru un post in managementul sportiv al clubului. Ceea ce inseamna ca fie ii va ajuta pe Razvan Zamfir si Bogdan Mara in sezonul urmator, fie ultimul, foarte bun prieten si chiar fin al lui Dan Petrescu, se va desparti si el de club in aceasta vara, daca obiectivul (cucerirea titlului) nu este indeplinit. Raducan (43 ani) a avut o cariera de 16 ani ca jucator, evoluand, printre alte echipe, la Steaua, Rapid, FC National sau FCM Bacau, iar ca manager sportiv a lucrat la Unirea Urziceni, FCSB, Otelul, Viitorul, Chiajna, Astra, ASA Tg. Mures si Pandurii. Iordanescu si Raducan au lucrat impreuna la Pandurii Tg. Jiu, intre 2014 si 2016, perioada in care gorjenii au disputat finala Cupei Ligii, pierduta in fata FCSB-ului, si au terminat pe locul 3 in Liga 1 (la 4 puncte de locul secund si preliminariile Ligii Campionilor), pe fondul intensificarii problemlor financiare ale clubului. De altfel, Raducan este nasul de cununie al antrenorului, cei doi sunt prieteni foarte buni si au mai fost aproape de o colaborare la TSKA Sofia si Astra.

Autor: Gabriel Chirea