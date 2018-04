"S-a intalnit cu impresarii!" Dezvaluirile lui Muresan despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR

Daca dupa egalul cu Steaua dadea ca sigura continuarea cu Petrescu pe banca, Iuliu Muresan pare sa se fi razgandit.

Presedintele lui CFR Cluj confirma discutiile lui Petrescu in China si spune ca antrenorul e liber sa plece in cazul achitarii clauzei de reziliere.



"Petrescu poate pleca daca se plateste o clauza de reziliere. Este o suma importanta, dar nu exagerata. Cluburile din China o pot achita fara probleme. Mi-ar parea foarte rau daca ar pleca, dar nu mai depinde de noi. Asa se intampla cu antrenorii si jucatorii de valoare. Au fost cluburi care s-au interesat, au trimis impresari sa urmareasca meciurile noastre. Stiuc a s-au intalnit si cu impresarii lui, chiar si cu el, dar lucrurile nu sunt clare. Eu imi doresc din tot sufletul sa nu plece. Are toate conditiile sa faca performanta aici", a spus Muresan la Telekom Sport.



Presa din China a anuntat azi ca Petrescu s-a inteles cu Guizhou, locul 15 din 16 in campionatul miliardarilor Asiei.