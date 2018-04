BREAKING NEWS! DAN PETRESCU PLEACA de la CFR: "A semnat deja cu o alta echipa!" Unde va antrena

Dan Petrescu asteapta finalul sezonului. Indiferent de modul cum se va incheia campionatul, Petrescu pleaca de la CFR!

Site-ul chinez Football anunta ca Super Dan s-a inteles deja asupra unui contract cu echipa de prima liga Guizhou Hengfeng, pregatita acum de spariolul Gregorio Manzano!

Guizhou are viata grea in acest sezon. Dupa 8 etape, se afla pe locul 15, retrogradabil. Are o singura victorie si nu mai putin de 7 infrangeri! E insa la numai un punct de primul loc de salvare, ocupat acum de Henan Jianye.

Dan Petrescu a refuzat recent revenirea in China, la Jiangsu Suning. A vrut sa incheie sezonul pe banca CFR-ului si l-a recomandat pe Olaroiu cand a fost sunat de asiatici. Acum, Super Dan n-a mai rezistat in fata tentatiei financiare uriase. 'Football' da ca sigura intelegerea dintre Petrescu si Guizhou.

Vedetele viitoarei echipe a lui Petrescu sunt Mario Suarez (fost la Atletico, Fiorentina sau Valencia) si croatul Jelavic (trecut pe la Everton, Hull si West Ham).