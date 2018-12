CFR Cluj vrea sa vanda jucatori de 3.000.000 euro! Ce se afla in spatele deciziei si ce fotbalisti pot pleca in iarna!

CFR Cluj trebuie sa faca rost de circa 3.000.000 euro pentru a putea achita platile pana la finalul sezonului. Campioana en-titre si liderul la zi al Ligii I cauta solutii pentru autofinantare.

CFR Cluj va trebui sa se autofinanteze in 2019! Digisport scrie ca patronul din umbra al clubului clujean, Nelu Varga, le-a transmis conducatorilor din Gruia ca trebuie sa gaseasca solutii pentru ca liderul la zi al Ligii I sa se autofinanteze. Varga a spus ca nu va mai da bani din propriul buzunar!

In aceste conditii, scrie sursa citata, CFR Cluj ar putea apela la cateva vanzari de jucatori. Sefii formatiei ardelene trebuie sa faca rost de circa 3.000.000 euro. Varga va mai plati doar 500.000 euro pentru acoperirea restantelor salariale si a primelor pentru castigarea titlului in sezonul trecut.

Cei cinci jucatori pe care CFR ii poate scoate la vanzare sunt George Tucudean, golgheterul Ligii I, Billel Omrani, Damian Djokovic, Ciprian Deac si Giedrius Arlauskis.

Conducerea din Gruia spera sa obtina suma de bani doar din vanzarea unui jucator, George Tucudean fiind in acest moment cel mai vandabil fotbalist din Liga I. El are 13 goluri in 19 meciuri in acest sezon din Liga I.