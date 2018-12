Dezvaluiri uluitoare despre dinamovistul care si-a spart toti banii la pacanele: "Juca tot! Juca pana nu mai avea nici de taxi, ca sa se intoarca acasa, si pleca pe jos"

Dinamovistul Daniel Popase confrunta cu mari probleme. Atacantul, care a fost anuntat de Mircea Rednic ca nu mai intra in vederile sale pentru 2019, si-a pierdut toti banii la "pacanele".

Daniel Popa (23 de ani) si-a cheltuit toti banii la pacanele, acesta fiind dependent de jocurile de noroc, scrie Digisport. Potrivit unor informatii obtinute si de ProSport de la fosti apropiati ai acestuia, problema lui Popa dureaza de ceva vreme. Mai exact, de pe vremea cand el juca la Chindia Targoviste, in liga secunda.

ProSport scrie, citand cunoscuti ai lui Daniel Popa, ca jucatorul obisnuia sa "sparga" tot salariul la jocuri de noroc inca de pe vremea cand evolua la Chindia Targoviste. Mai mult, dupa ce a venit la Dinamo, el i-a cerut presedintelui Alexandru David suma de 5.000 de euro, motivand ca are planuri de nunta. Totusi, el nu si-a oficializat relatia nici pana acum.

"Salariul lui la Chindia era in jur de 500 de euro pe luna. Juca sume mici in salile dedicate, cheltuia toti banii. Pacanelele erau in centrul orasului, iar el era cazat in Campusul Universitatii Valahia, undeva la trei kilometri, si de multe ori a fost zarit parcurgand distanta pe jos. Nu mai avea nici 10 lei pentru taxi", scrie ProSport, citand persoane apropiate clubului Chindia Targoviste.

Pe langa Daniel Popa, si alti fosti jucatori de la Chindia se confruntau cu viciul pacanelelor. Denis Ispas si Cosmin Anton erau si ei obisnuiti ai salilor din oras. Despre ultimul se spune ca umbla cu deghizat pe strazile din Targoviste pentru a nu fi recunoscut de cei care ii imprumutasera bani. Celalalt, Denis Ispas, a fost dat afara de la Dunarea Calarasi dupa venirea lui Dan Alexa.