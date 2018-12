Jucatorul din LIGA A 3-A care are un salariu mai mare decat jumatate dintre fotbalistii LIGII I! Dezvaluiri incredibile despre atacantul care nu a facut fata la Astra

SCM Gloria, noua echipa a orasului Buzau, infiintata si sustinuta de autoritatile locale, ii da un salariu colosal unui jucator! Buzoienii vor sa promoveze in liga a doua.

SCM Gloria Buzau este noua echipa a orasului, dupa ce fosta Gloria a fost desfiintata in 2016. Autoritatile locale si-au propus sa duca echipa macar pana la nivelul ligii secunde si au inceput sa pompeze sume uriase de bani pentru o formatie care in prezent joaca in cel de-al treilea esalon valoric!

ProSport scrie ca SCM Gloria Buzau a inceput sa se intareasca in vederea promovarii in liga secunda. In prezent, formatia e pe locul 1 in Seria 1 a ligii a treia. Primii veniti sunt Cristian Danci, fost la Botosani si Gaz Metan, si Bogdan Chipirliu, fost la Juventus Bucuresti (golgheter al ligii secunde) si Astra.

Potrivit sursei citate, SCM Gloria Buzau l-a atras pe Chipirliu, fotbalist care nu a facut fata la Astra, desi in sezonul precedent iesise golgheter al ligii secunde cu 30 de goluri in 28 de meciuri, cu un salariu lunar de 5.000 euro! De asemenea, buzoienii i-au dat lui Chipirliu si o prima de instalare de 5.000 de euro!

In acest moment, Chipirliu incaseaza un salariu mai mare decat multi jucatori din Liga I. La Dinamo, potrivit dezvaluirilor din ultimele luni, fotbalisti precum Ricardo Grigore, Corbu ori Olteanu au salarii de pana la 2.000 euro pe luna.