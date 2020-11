Gabriel Debeljuh a vorbit in presa din Italia despre experienta la CFR! Ce spune despre duelul cu Roma din Europa League

Jucatorul lui Dan Petrescu a acordat un interviu pentru publicatia de Italia Taca La Marca.

Varful in varsta de 24 de ani a fost transferat de CFR in ultima perioada de mercato de la FC Hermannstadt. Acum un an si jumatate el juca in Serie D, iar accidentarile ii fragmentau cariera.

"Nu ma asteptam sa fac un salt atat de mare, din Serie D in Europa. Deocamdata sunt fericit ca totul merge bine la Cluj, sper sa reusesc sa obtin performante importante. Romania m-a ajutat foarte mult. Dupa un an in care jucasem bine la Este, puteam sa merg in Serie C, dar am avut posibilitatea de a merge la Hermannstadt, in prima liga din Romania. Am acceptat aceasta posibilitate de a juca un fotbal total diferit pentru a avea vizibilitate. Am avut mari emotii cand m-am antrenat cu jucatori precum cei de la CFR si cu un antrenor puternic", a spus croatul pentru Taca La Marca.

Jucatorul ardelenilor a vorbit si despre duelul cu Roma, de pe teren propriu, din grupele Europa League.

"Va fi un meci foarte diferit in comparatie cu prima mansa, pentru ca ne lipseau 8 jucatori importanti, i-ar acum se intorc, cand joci acasa e cu totul altceva. Putem face lucruri grozave cu Dan Petrescu, pentru ca este foarte bun. Speram sa trecem de grupe si sa ajungem in varf", a declarat jucatorul lui Dan Petrescu.

De asemenea, Debeljuh a declarat ca ar dori sa se intoarca intr-o zi in Italia.

"As vrea sa ma intorc intr-o zi in italia, pentru ca m-am simtit acolo foarte bine", a declarat fostul jucator de la Sibiu.

In acest sezon el a inscris de 4 ori in 13 meciuri pentru CFR. Debeljuh este cotat de site-ul transfermarkt.com la 700.000 de euro.