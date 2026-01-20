OFICIAL CFR Cluj și-a prezentat noul jucător, trecut pe la PSV, Espanyol, Rayo Vallecano și Mallorca

CFR Cluj și-a prezentat noul jucător, trecut pe la PSV, Espanyol, Rayo Vallecano și Mallorca Superliga
CFR Cluj a prezentat al patrulea transfer al iernii. Daniel Pancu primește un jucător eligibil pentru regula U21.

Denis Crișan (18 ani), care evoluează pe postul de atacant, a fost prezentat la CFR Cluj în cursul zilei de marți. Tânărul internațional de juniori vine în Gruia după ce și-a petrecut junioratul la echipe importante din Euriopa.

Crișan a evoluat pentru academia celor de la PSV Eindhoven, dar și pentru echipe cu nume din Spania, precum Espanyol, Rayo Vallecano sau Mallorca.

Inițial, atacantul a făcut deplasare cu CFR Cluj în cantonamentul din Spania pentru a fi evaluat de Daniel Pancu, iar acum antrenorul s-a convins și a decis să-l păstreze.

Denis Crișan, noul jucător de la CFR Cluj

”Bine ai venit, Denis Crișan!

Un nou tânăr de perspectivă la CFR Cluj! Începând de astăzi, Denis Crișan este noul nostru atacant lateral!

În vârstă de doar 18 ani, Denis revine la Cluj-Napoca, orașul său natal, după ce a fost format în academii cunoscute din Europa.

Acesta a făcut parte din renumita academie a celor de la PSV Eindhoven, iar ulterior a evoluat pentru echipele de juniori ale unor cluburi importante din Spania, precum Espanyol, Rayo Vallecano sau Mallorca.

În ultimele săptămâni, Denis Crișan s-a pregătit alături de echipa noastră în cantonamentul din Spania, bifând minute în meciul amical disputat împotriva celor de la Gent. La nivel internațional, acesta a îmbrăcat tricoul reprezentativelor de tineret ale României.

Îți urăm mult succes, Denis și cât mai multe reușite în tricoul alb-vișiniu!”, a transmis CFR Cluj.

CFR Cluj s-a apropiat de zona play-off-ului

Chiar dacă misiunea ardelenilor cu privire la accederea în play-off părea a fi dificilă, CFR Cluj a bifat trei victorii consecutive, iar acum este la șase puncte de ultima poziție care asigură prezența în play-off.

Cu 29 de puncte, echipa din Gruia este la doar două puncte distanță de FCSB, ocupanta locului nouă, pe care o va întâlni în următoarea etapă, pe Arena Națională.

