CFR Cluj, transfer de ULTIMA ORA de la echipa lui Berlusconi! Un fost fotbalist de la AC Milan semneaza cu campioana Romaniei 

Campioana en-titre incearca sa faca ultimele mutari de pe piata transferurilor, iar sefii din Gruia vor sa ii faca pe plac lui Iordanescu. Ultima mutare reusita ar fi imprumutul mjlocasului defensiv Marco Fossati, de la Monza, echipa lui Berlusconi.

Fossati urmeaza sa vina sub forma de imprumut pana la finalul sezonului, dupa cum anunta jurnalistul italian Nicolo Schira.

"Marco Fossati merge la Cluj de la Monza, sub forma de imprumut pana la finalul sezonului. Mijlocasul va da probele medicale si va semna in urmatoarele ore", anunta jurnalistul pe contul de Twitter.

Done deal! Marco #Fossati to #Cluj from #Monza on loan until the end of the season. The midfielder will have medicals and will sign the contract in the next hours. #transfers