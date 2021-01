FC Hermannstadt - CFR Cluj, LIVE TEXT de la ora 20:30 | CFR, obligata sa castige pentru a ramane la un pas de FCSB! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ultimul meci din a 18-a etapa a Ligii 1 le pune fata in fata pe FC Hermannstadt si CFR Cluj, in aceasta seara, de la ora 20:30.

CFR Cluj este obligata sa castige pentru a ramane la doar un punct distanta de liderul clasamentului, FCSB. Sibienii, care nu au mai obtinut nicio victorie in Liga 1 de la jumatatea lunii decembrie, vor avea, asadar, o misiune dificila.

Echipa lui Edi Iordanescu este fara infrangere in campionat din 22 noiembrie, cand UTA o invingea pe campioana en-titre a Romaniei cu 1-0. De-atunci, CFR Cluj a obtinut 5 victorii si o remiza.

De cealalta parte, FC Hermannstadt a remizat in etapa precendenta, in fata celor de la Academica Clinceni, inainte de acest rezultat sibienii fiind invinsi in trei partide consecutive.

Echipa pregatita de Liviu Ciobotariu este acum pe locul 14 in clasament, cu 16 puncte, in timp ce clujenii sunt pe locul 2, cu 37 de puncte.

Meciul dintre FC Hermannstadt si CFR Cluj este programat de la ora 20:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Hermannstadt: Cristiano - Scarlatache, Viera, Stoica - Petrescu, Addae, Dalbea, Pires, Oprut - Mayoral, Santean

CFR Cluj: Sandomierski - Susic, Ciobotariu, Burca, Camora - Hoban, Soares, Paun - Deac, Debeljuh, Costache