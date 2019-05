CFR Cluj, primele transferuri pentru UEFA Champions League! Ce jucatori ajung sub comanda lui Dan Petrescu!

Ardelenii au realizat primele transferuri.

Dan Petrescu are misiunea de a o duce pe CFR Cluj in grupele UEFA Champions League, insa traseul este unul infernal pentru campioana Romaniei. Clujenii nu vor fi capi in niciun tur preliminar.

In acest context, obiectivul real pentru Dan Petrescu il reprezinta grupele UEFA Europa League, iar antrenorul ardelenilor a realizat primele doua transferuri din aceasta vara.

Conform Gazetei Sporturilor, CFR Cluj va aduce doi jucatori de la Gaz Metan Medias, aflati la final de contract. Mario Rondon si Luis Aurelio vor veni gratis in Gruia.

Antrenorul mediesenilor a recunosct ca stia de interesul ardelenilor pentru Mario Rondon, insa nu si de Luis Aurelio: "De Rondon auzisem si eu ca exista un interes din partea lui CFR Cluj. Chiar sefii din Gruia mi-au zis. De Luis Aurelio nu stiam nimic", spus Edi Iordanescu.

Traseu infernal pentru CFR Cluj in UEFA Champions League

CFR Cluj, FCSB si Viitorul sunt pana acum sigure de participarea in cupele europene in sezonul viitor. In functie de deznodamantul finalei Cupei Romaniei, Craiova ori Astra vor juca si ele in primul tur al preliminariilor UEFA Europa League.

Pentru echipele romanesti urmeaza o vara de foc, iar Romania are neaparata nevoie ca acestea sa atinga grupele Europa League, altfel coeficientul o va lua si mai rau la vale.

Campioana a Ligii I, CFR Cluj nu va fi cap de serie si se poate astepta la adversare foarte dificile inca din primul tur al preliminariilor UEFA Champions League.

Adversare posibile CFR CLUJ in UCL

CFR Cluj incepe in turul 1 preliminar al UEFA Champions League

Adversare posibile sunt: Celtic, BATE Borisov, Astana, Qarabag, Maribor, Steaua Rosie Belgrad, Sheriff Tiraspol, Rosenborg, HJK Helsinki, Dundalk, Dudelange, Shkendija, The New Saints si Slovan Bratislava

Adversare posibile pentru turul 2: Copenhaga, Dinamo Zagreb, APOEL

Adversare posibile turul 3: Ajax