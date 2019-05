Dan Petrescu are oferta de aproape 5 milioane de euro! Decizia luata de antrenor dupa un nou titlu cu CFR Cluj

Dan Petrescu a reusit sa pastreze titlul la Cluj!

Dan Petrescu a castigat din nou titlul cu CFR Cluj in Liga 1 si a promis, la conferinta de presa de dupa meciul cu FCSB, ca nu va mai parasi echipa la fel cum a facut-o anul trecut.

Antrenorul clujenilor spune ca va ramane sa lupte pentru calificarea in grupele cupelor europene in ciuda faptului ca are oferte care se apropie de 5 milioane de euro.

"Suta la suta vor ramane. Numai daca nu ma dau cei de la CFR afara. Voi ramane si voi incerca, pentru ca am promis. Sunt oferte, am oferte clare, dar nu vreau sa le aud", a spus Dan Petrescu.

Imediat, acesta a fost intrebat ce se va intampla in cazul in care va fi sunat de impresar si i se va oferi un contract de 5 milioane de euro.

"Sa stiti ca se apropie de ce ai zis, dar am zis ca vreau sa ma concentrez acum la CFR Cluj", a fost raspunsul antrenorului.

Sezonul trecut, Dan Petrescu a castigat titlul in Liga 1 cu CFR si a plecat imediat in China, acolo unde a primit un salariu regesc.

Acum, antrenorul doreste sa duca CFR Cluj in grupele cupelor europene, insa are nevoie de transferuri de top pentru a reusi acest lucru. Petrescu a spus ca doreste patru titulari si jucatori tineri, pentru ca la acest capitol, CFR este in urma FCSB, Viitorul si Craiova.