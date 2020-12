Incep plecarile la CFR Cluj! Campioana se desparte de un fotbalist adus cu doar cateva luni in urma! Care sunt jucatorii pe care oficialii din Gruia ii vor plecati

Campioana Romaniei a inceput deja sa isi formeze lotul cu care sa atace un nou titlu.

Oficialii clujeni doresc sa se desparta de atacantul de 27 de ani, Jakub Vojtus, potrivit Gazetei Sporturilor.

Vojtus nu a reusit sa se impuna in 'primul 11' al echipei din Gruia dupa sosirea din aceasta vara de la Academica Clinceni.

Adus de Dan Petrescu, slovacul nu este considerat de Edi Iordanescu o varianta viabila pentru atacul echipei sale.

In plus, intrucat CFR nu mai joaca in cupele europene, nu mai este nevoie de un lot asa de numeros si se incearca o reducere a cheltuielilor cu salariile fotbalistilor.

Conform sursei citate, sunt sanse foarte mari ca slovacul sa fie imprumutat pentru restul acestui sezon, mai multe echipe fiind interesate de o astfel de posibilitate.

Pe langa Vojtus, CFR incearca sa se desparta in aceasta perioada si de fundasul central bosniac Ivica Zunic, dar si de mijlocasul portughez Luis Aurelio.

Bosniacul de 32 de ani a bifat doar doua minute in campionat in acest sezon si 90 in Cupa Romaniei. De cealalta parte, fotbalistul adus de la Gaz Metan Medias a evoluat in patru partide.

Dupa cum noteaza jurnalistii de la Gazeta Sporturilor, exista totusi o sansa ca Aurelio sa continue in Gruia si din aceasta iarna.

Oficialii clubului doresc sa transfere un mijlocas central in aceasta perioada de transferuri, dar in cazul in care nu vor reusi, portughezul poate reprezenta o solutie pentru acea zona a terenului in caz de accidentari sau suspendari.

De asemenea, Aurelio are avantajul de a fi lucrat cu Edi Iordanescu la Medias si este posibil ca in cele din urma sa i se acorde mai multe sanse la Cluj.