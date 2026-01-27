Chivu is on fire! Capitolul la care românul i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte

La momentul redactării acestui articol, Inter Milano traversează o perioadă excelentă în Serie A, sub conducerea lui Cristian Chivu.



După 22 de etape, „nerazzurrii” au adunat 52 de puncte și sunt lideri autoritari, cu 17 victorii, o remiză și patru înfrângeri.



AC Milan ocupă locul secund, cu 47 de puncte, Roma este pe poziția a treia, cu 43, la egalitate cu Napoli, echipă care completează top 4.



Chivu i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte



Dincolo de clasament, cifrele îl avantajează clar pe Chivu în comparație cu ultimii antrenori ai clubului. După 22 de meciuri din sezonul de debut, Inter a strâns 52 de puncte cu Chivu pe bancă.



Antonio Conte avea 51 în sezonul 2019/20, Simone Inzaghi 50 în 2021/22, iar Luciano Spalletti doar 44 în 2017/18. Este cel mai bun start dintre toate aceste mandate, chiar dacă diferențele sunt mici față de Conte și Inzaghi.



Este demn de menționat și faptul că, dintre antrenorii menționați, doar Conte (20/21) și Inzaghi (23/24) au reușit să câștige titlul cu Inter.

