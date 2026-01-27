Chivu is on fire! Capitolul la care românul i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte

Chivu is on fire! Capitolul la care românul i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte
Inter domină Serie A sub comanda lui Cristian Chivu, iar cifrele din debutul sezonului îl plasează pe român peste ultimii mari antrenori ai nerazzurrilor.

Inter Milano, Cristian Chivu, Luciano Spalletti, Antonio Conte, Simone Inzaghi
La momentul redactării acestui articol, Inter Milano traversează o perioadă excelentă în Serie A, sub conducerea lui Cristian Chivu. 

După 22 de etape, „nerazzurrii” au adunat 52 de puncte și sunt lideri autoritari, cu 17 victorii, o remiză și patru înfrângeri.

AC Milan ocupă locul secund, cu 47 de puncte, Roma este pe poziția a treia, cu 43, la egalitate cu Napoli, echipă care completează top 4. 

Chivu i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte

Dincolo de clasament, cifrele îl avantajează clar pe Chivu în comparație cu ultimii antrenori ai clubului. După 22 de meciuri din sezonul de debut, Inter a strâns 52 de puncte cu Chivu pe bancă. 

Antonio Conte avea 51 în sezonul 2019/20, Simone Inzaghi 50 în 2021/22, iar Luciano Spalletti doar 44 în 2017/18. Este cel mai bun start dintre toate aceste mandate, chiar dacă diferențele sunt mici față de Conte și Inzaghi.

Este demn de menționat și faptul că, dintre antrenorii menționați, doar Conte (20/21) și Inzaghi (23/24) au reușit să câștige titlul cu Inter.

Inter are luptă grea și în Champions League

Inter este implicată și în lupta din UEFA Champions League. Echipa se află pe locul 14 în clasamentul grupei unice, cu 12 puncte, la doar unul în spatele locului 8, poziție ocupată de Chelsea. O victorie în ultima etapă, alături de rezultate favorabile, ar putea duce Inter direct în optimile competiției, fără a mai trece prin play-off.

Ultimul meci din grupă se joacă mâine, în deplasare, cu Borussia Dortmund, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

