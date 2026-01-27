Este o săptămână de foc la Eindhoven, unde PSV își joacă ultima carte pentru calificarea în primăvara europeană. Miercuri seară, campioana Olandei primește vizita colosului Bayern Munchen într-o partidă de „totul sau nimic”, așa cum o descrie presa batavă. În ecuația acestui duel crucial, Dennis Man joacă un rol central în planurile antrenorului Peter Bosz.



Cei de la soccernews.nl au analizat situația lotului lui PSV și a creionat primul „11” probabil pentru confruntarea cu bavarezii. Jurnaliștii olandezi notează că, în ciuda problemelor de lot, românul este punct fix în ofensivă.



Bosz mizează pe Man și Perisic în flancuri



Antrenorul lui PSV se confruntă cu mari bătăi de cap înaintea duelului de pe „Philips Stadion”. După un egal dezamăgitor în campionat cu NAC Breda (2-2), Bosz caută formula ideală, sperând la recuperarea unor piese cheie. Vestea excelentă pentru fotbalul românesc este că Dennis Man este văzut titular în banda dreaptă.



„Bosz speră să poată reface „cuplul” Til - Saibari împotriva lui Bayern. Flancurile pot fi apoi ocupate de Ivan Perisic și Dennis Man”, notează sursa citată.



Românul în vârstă de 27 de ani traversează un sezon solid în tricoul lui PSV, unde a ajuns în vara lui 2025. Până acum, Man a adunat 23 de meciuri în toate competițiile în actuala stagiune, reușind șase goluri și șase pase decisive. În Champions League, extrema dreaptă a bifat deja șapte prezențe și a punctat de două ori, fiind unul dintre pericolele principale pentru defensiva germanilor.



Echipa probabilă a lui PSV



Meciul este crucial, iar olandezii au nevoie de puncte, chiar dacă Bayern este deja calificată și ar putea menaja câțiva titulari. Totuși, infirmeria lui PSV este plină, Ricardo Pepi fiind indisponibil din cauza unei fracturi la braț, în timp ce prezența lui Guus Til rămâne sub semnul întrebării până la ora jocului.



Iată cu ar putea arăta echipa lui PSV dacă totul va decurge conform celor anticipate de presa olandeză: Kovar – Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior – Schouten, Veerman, Saibari – Man, Til, Perisic.

