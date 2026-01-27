Bournemouth este interesată de obţinerea, în ianuarie, a serviciilor jucătorului de bandă Luis Henrique, dar Inter, antrenată de Cristi Chivu, este momentan reticentă să-i dea voie brazilianului să plece.

Inter conduce în prezent clasamentul din Serie A cu cinci puncte avans faţă de locul secund şi nu a fost presată să aducă noi jucători în luna ianuarie. Fundaşul de 18 ani, Leon Jakirovic, e singurul transfer al clubului din acest an.

Dacă Inter va aduce noi jucători în mercato din ianuarie, cel mai probabil va fi vorba de un jucător de bandă ţinând cont de faptul că titularul Denzel Dumfries este accidentat, momentan. Pe fondul accidentării olandezului, Luis Henrique a fost alegerea lui Chivu pentru postul de jucător de bandă.

Luis Henrique s-a străduit să impresioneze în flancul drept în acest sezon, iar Inter Milano a fost aproape să îl aducă înapoi pe Joao Cancelo pentru a spori opţiunile. Portughezul a preferat să semneze însă cu Barcelona.

Fabrizio Romano: Chivu îl ține pe Luis Henrique pe loc



După ce mutarea lui Cancelo a căzut, Inter Milano nu a avut soluţii alternative imediate, acesta fiind motivul pentru care Inter Milano ezită să îl lase pe Luis Henrique să plece în ianuarie.

Potrivit unor relatări de presă venite de la Fabrizio Romano, clubul Bournemouth s-a interesat, timp de câteva săptămâni, de un potenţial acord pentru Luis Henrique. Alte relatări media, de luni, menţionează că Bournemouth a transmis deja o ofertă pentru brazilian. Totuşi, aşa cum explică jurnalistul italian, Inter nu vrea să ia în calcul o potenţială vânzare a lui Luis Henrique dacă nu are variantă de rezervă pentru a acoperi postul respectiv.

Potrivit Agerpres, au existat speculaţii cum că Inter ar încerca un acord pentru Ivan Perisic, dar, totodată, gruparea olandeză PSV este indecisă dacă să îl lase pe croat să plece în ianuarie.

