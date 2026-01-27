FCSB a pierdut din nou în campionat, scor 1-4 cu CFR Cluj, și a ”căzut” pe locul 11. Chiar dacă distanța față de locurile de play-off nu s-a mărit semnificativ, având în vedere că UTA Arad a pierdut cu Rapid, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii își complică situația deoarece are un program dificil pe finalul acestui sezon regulat.



Din ecuația titlului, bookmakerii nu o exclud definitiv pe FCSB, dar cota campioanei a crescut la 10 după ultimele rezultate. FCSB rămâne, în continuare, a patra favorită la titlu, după Rapid, Universitatea Craiova și Dinamo.



Rapid a câștigat trei puncte mari la Arad, cu UTA, după ce a învins cu 2-1, astfel că rămâne la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Pe locul doi în campionat, giuleștenii sunt văzuți drept mari favoriți pentru primul titu după 23 de ani.



Cotele favoritelor la titlu, în opinia bookmakerilor:



Rapid - 2.85

Universitatea Craiova - 3

Dinamo București - 5

FCSB - 10

CFR Cluj - 20

FC Botoșani - 20

Oțelul - 50

FC Argeș - 60



Rămâne de văzut cum va arăta FCSB la următorul meci din campionat, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, având în vedere că deocamdată Florin Tănase este încă accidentat, iar Ofri Arad mai are nevoie de timp până să își facă debutul la FCSB. Cel mai probabil, cei doi vor fi înlocuiți de Baba Alhassan, respectiv David Miculescu.



Cum ar putea arăta FCSB în campionat după revoluția lui Gigi Becali:



Matei Popa – Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic – Lixandru, Ofri Arad (Alhassan) – Cisotti, Olaru, Tănase (Miculescu) – Bîrligea



Gigi Becali: ”Am hotărât să apere un portar U21”



"Știu despre Târnovanu niște lucruri. E nemulțumit, tot vociferează. I-am zis că a luat 3 goluri care sunt ale lui. Pe al treilea îl apăram și eu. Ca atare, prima dată am vrut să-l pedepsesc. Voiam să apere Zima în locul lui, dar va apăra tot el cu Fenerbahce.



Numai că în astea 7 meciuri din campionat am hotărât să apere un portar U21 ca să putem să jucăm cu toată echipa, să nu mai stăm după Toma", a spus Gigi Becali, luni, după ce a mers la baza de pregătire a echipei pentru a sta de vorbă cu jucătorii.

