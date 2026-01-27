Universitatea Craiova și-a consolidat prima poziție în clasament, ajungând la 46 de puncte după succesul de pe teren propriu din etapa a 23-a. Deși oltenii s-au impus cu 2-0 în fața moldovenilor, finalul partidei a fost marcat de nervi, directorul sportiv Mario Felgueiras fiind eliminat după un conflict cu arbitrul Marcel Bîrsan și antrenorul oaspeților, Leo Grozavu.



Basarab Panduru a comentat evenimentele de pe „Ion Oblemenco” și a transmis un mesaj clar către trupa din Bănie: atitudinea conflictuală nu îi ajută cu nimic în lupta pentru titlu.



„Mi s-a părut un meci cu tensiune, dar Craiova nu ştiu dacă are nevoie să între în tensiune cu cineva şi sa se abată de la fotbalul pe care trebuie să îl joace. Au fost disperaţi să câştige, putea să se întâmplă ceva, dar Craiova are echipă bună. Da, nici în teren, nici în tribună! Tribuna trebuie să fie şi ea calma!”, a spus Basarab Panduru la PrimaSport.



„Vezi cât de relativă e treaba asta?”



Panduru a analizat și mutările tactice ale antrenorului Coelho, subliniind că linia dintre geniu și eșec este foarte subțire în fotbal. Fostul internațional a remarcat că schimbarea de sistem a fost riscantă, dar necesară, având în vedere că FC Botoșani, ocupanta locului 5 în Superliga, a pus probleme serioase.



„Când echipa câştigă lăudăm antrenor, când pierde altceva, vezi cât de relativă e treaba asta?! Fotbalul ăsta e ceva... A văzut că nu parte să ajungă la poartă, nu are mijlocul terenul, a scos un fundaş central, a băgat ce a băgat şi a câştigat meciul. Dar putea să şi piardă. Când vrei sa câştigi un meci trebuie să faci tot posibilul să câştigi meciul”, a mai spus Basarab Panduru.

