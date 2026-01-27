Rapid a câștigat la Arad, scor 2-1 cu UTA, într-o partidă ce a marcat și debutul oficial al lui Olimpiu Moruțan în tricoul vișiniu. Mijlocașul de 26 de ani, care a semnat cu giuleștenii pe 23 ianuarie, a fost introdus pe teren în minutul 62.



Gigi Becali a susținut că a facilitat revenirea fotbalistului cotat în prezent la 2 milioane de euro, dar că a fost trădat de propriul văr, care l-a direcționat pe Moruțan către rivala de moarte.



„Eu pe alea le știam, mișcările lui Moruțan. E valoros. Ce, nu-l știam pe Moruțan, cine e Moruțan? A jucat foarte bine, nu că bine. Dar nu are rost să discutăm despre asta. Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni. Domne că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu”, a spus Gigi Becali la Fanatik.



„Dumnezeu va face dreptate”

Latifundiarul din Pipera este convins că această „trădare” va avea repercusiuni spirituale asupra echipei antrenate de Costel Gâlcă. Becali crede că Rapidul, club cu care Moruțan are contract până în 2027, nu va câștiga titlul în Superliga din cauza nerespectării unor principii morale.



„Niciodată n-o să ia titlul Rapid! Dumnezeu va face dreptate! Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptate nu are cum să fie. Noi, oamenii, nu ne dăm seama că Dumnezeu face dreptatea”, a mai transmis patronul FCSB.



Internaționalul român, care poate evolua atât ca aripă dreapta, cât și ca mijlocaș ofensiv, a fost vândut de FCSB la Galatasaray în 2021, iar acum a revenit în Superliga pentru a pune umărul la obiectivele Rapidului în sezonul 2025-2026.