Peluza Nord, un nou atac la adresa jucătorilor de la FCSB: ”Prea puțin fotbal, prea multă aroganță!”

” Poate v-am respectat prea mult. Poate am fost prea mult alături de voi. Poate credeți că sunteți… speciali, vedete. Prea puțin fotbal, prea multă aroganță… ”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord.

Marți seară, la două zile după eșecul suferit de roș-albaștri, Peluza Nord a postat un nou mesaj care nu lasă loc interpretărilor. În dreptul unei fotografii cu peluza Arenei Naționale goală, suporterii celor de la FCSB au lansat un atac la adresa jucătorilor.

Suporterii de la Peluza Nord au părăsit peluza chiar după ce ardelenii au încasat al patrulea gol, iar a doua zi, liderul Gheorghe Mustață i-a făcut praf pe jucători.

Ce a spus Gheorghe Mustață despre jucătoriii de la FCSB

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut o reacție extrem de dură. Acesta a criticat fără menajamente mai mulți jucători din lotul roș-albaștrilor.

”Nu se poate să vii şi să faci asemenea greşeli. Nu poţi să te faci că ieşi… Exact acelaşi lucru s-a întâmplat la Mioveni. Dacă iei asemenea goluri… Nu trebuie să facă lucrurile astea dacă vrea să plece! Nu îţi baţi joc. Ne aduce aminte de Vlad, care le scotea din afara terenului şi le băga în teren.



S-a văzut clar greşeala de la golul trei. A dat să iasă şi nu a mai făcut-o. Nu iese nici la corner. Ai doi metri tu, cu braţele ridicate trei metri. Numai există siguranţă. Nu se poate să faci asemenea greşeli.

Mai sunt jucători care trebuie să plece. Baba poate îşi face bagajele şi merge la Hermannstadt. Poate îl ajută pe Dorinel să retrogradeze. Nu se poate! Jucător care să preia mingea şi să calce pe ea, singur. O pasă în faţă n-am văzut.



Luaţi şi la Zagreb şi meciul de ieri. O parte dintre ei nu joacă în Liga 2. La ocazia lui Toma… nu se poate asemenea greşeli. Tavi Popescu să se ducă, poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a. Nici acolo nu poate să joace.



Ne-am săturat de tehnică, de mers nonşalant. La un moment dat merge, zici că e opărit sub braţe. Mergi pe teren… e caz pierdut. Capăt de linie! Ar trebui să meargă la echipa a 3-a, să se antreneze cu U15, că sunt mai buni ca el. Nu mai merge pe tehnică, tot îl aşteptăm. Păcat de el. Toţi am tras speranţă, dar de vreun an de zile de când şi-a luat harfe de fotbalist, îmi pare rău de el”, a spus liderul Peluzei Nord la Fanatik.

