Mario Camora, căpitanul ardelenilor, și-a prelungit contractul cu încă un sezon și va rămâne în Gruia până în vara lui 2027.

Actuala înțelegere a fundașului stânga expira la finalul sezonului, însă conducerea clubului a decis să îi ofere un nou contract.

Anunțul a fost făcut de clubul clujean printr-un mesaj publicat pe rețelele oficiale.

Mario Camora a semnat până în 2027: „O adevărată inspirație pentru toți”

„O veste importantă pentru suflarea CFRistă: CAMORA, încă un sezon alături de noi.

Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027!

Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului.

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil. A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut.

Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, se arată în comunicatul celor de la CFR Cluj.

Adus în 2011 din Portugalia, de la Naval, Camora a strâns 584 de meciuri pentru CFR Cluj, 15 goluri și 41 de pase decisive, alături de opt trofee.

La momentul redactării acestui articol, CFR Cluj ocupă locul 4 în play-off-ul Superligii, la patru puncte de liderul Rapid București. Echipa poate urca până pe locul 2 în cazul unei victorii în derby-ul cu U Cluj.