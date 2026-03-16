FOTE 2027 poate readuce Poiana Brașov în circuitul marilor competiții de schi

﻿Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2027 ar putea aduce noi investiții în infrastructura sporturilor de iarnă din Poiana Brașov și ar putea deschide drumul către competiții internaționale mai importante, au declarat organizatorii și oficialii prezenți la conferința dedicată Cupei Teleferic.

Unul dintre exemplele menționate, în cadrul evenimentului, a fost tentativa de a aduce în stațiune o cursă feminină de Cupă Mondială la schi alpin, proiect care a ajuns foarte aproape de a se concretiza în urmă cu câțiva ani, dar care nu a mai fost realizat din cauza costurilor ridicate de organizare.

Ștefan Țînț, principalul promotor al Cupei Teleferic, a explicat că drumul spre obținerea unor competiții internaționale importante a început cu mulți ani în urmă, prin organizarea unor curse dedicate copiilor și tinerilor sportivi.

Conform spuselor sale, aceste evenimente au fost esențiale pentru ca Poiana Brașov să intre în atenția oficialilor internaționali. A trebuit să demonstrăm, pas cu pas, că putem organiza competiții pentru copii și tineret la un nivel ridicat. Asta a însemnat ani de muncă, costuri mari și implicarea comunității private, alături de autoritățile locale”, a explicat el.

Acesta a arătat că, în perioada în care Poiana Brașov a găzduit competițiile internaționale FIS Children Trophy, organizarea s-a făcut cu bugete consistente, în mare parte din surse private. La unele ediții, de pildă, costurile au ajuns la aproximativ 200.000 de euro pe an, iar participarea internațională a contribuit la creșterea vizibilității Poienii.

Potrivit lui Ștefan Țînț, la edițiile anterioare FIS Children Trophy au participat oficiali importanți ai Federației Internaționale de Schi, iar în urma evaluărilor pe care aceștia le-au făcut s-a ajuns foarte aproape de atribuirea unei curse feminine de Cupă Mondială. Planul nu a mai fost dus la capăt din cauza costurilor.

„Bugetul unei astfel de curse se ridica la aproximativ un milion de euro. Noi, ca privați, am reușit să ajungem undeva la jumătate din sumă, însă nu am găsit restul finanțării. Pentru mine a fost cea mai mare înfrângere legată de acest proiect”, a spus Ștefan Țînț.

În acest context, Ștefan Țînț consideră că organizarea FOTE 2027 ar putea consolida rolul Poienii Brașov în circuitul competițiilor de schi și ar putea crea premisele pentru organizarea unor evenimente internaționale de nivel mai ridicat.

„Există acum un sâmbure de speranță. Festivalul Olimpic al Tineretului European poate fi o nouă încercare, pornită de la altă bază. Poate fi o nouă deschidere pentru ceea ce înseamnă sporturile de iarnă aici”, a declarat el.

La conferință s-a discutat și posibilitatea ca, în viitor, Cupa Teleferic să fie programată înainte de FOTE, astfel încât să devină o competiție de pregătire pentru tinerii sportivi. Ștefan Țînț a explicat că organizatorii iau în calcul această variantă și își doresc ca evenimentul să devină „anticamera” unor competiții internaționale mai mari.

La rândul său, Puiu Gașpar, președintele Federației Române de Schi și Biatlon, a precizat că, în pregătirea FOTE, au fost organizate deja competiții-test la mai multe discipline, inclusiv la schi alpin. Oficialul a subliniat că parteneriatele cu organizatori locali și privați rămân esențiale pentru reușita unor asemenea proiecte și a vorbit, la rândul său, despre nevoia de infrastructură, coordonare și resursă umană.

Organizarea unor competiții de amploare vine însă și cu provocări logistice. Una dintre cele mai mari probleme semnalate de organizatori este lipsa voluntarilor, pe care Ștefan Țînț o consideră un punct vulnerabil pentru orice competiție internațională.

„În alte țări vezi sute sau chiar mii de voluntari implicați în organizare. La noi, partea de voluntariat este aproape nulă. Fără oameni care să ajute la amenajări, la drapaj, la organizare, este foarte greu să ridici o competiție la nivel internațional”, a spus acesta.

O altă provocare este legată de vreme și zăpadă, mai ales în contextul schimbărilor climatice.  Totuși, în Poiana Brașov s-a acumulat experiență importantă în pregătirea pârtiilor și infrastructura s-a îmbunătățit considerabil.

În cadrul conferinței s-a subliniat că, în acest sezon, pârtiile au fost menținute o perioadă îndelungată aproape exclusiv cu zăpadă artificială, iar echipele tehnice au reușit să asigure condiții foarte bune de concurs. Oficialii au susținut că, în prezent, Poiana Brașov poate oferi condiții comparabile cu cele cerute pentru competiții internaționale.

Pentru organizatori, FOTE 2027 reprezintă o oportunitate de a valorifica experiența acumulată în ultimii ani în organizarea competițiilor internaționale și de a atrage, pe viitor, evenimente sportive de nivel mai ridicat.

