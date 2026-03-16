La ce sezon a avut Tottenham, anul trecut, probabil mulți au crezut că mai jos de atât nu se poate, în cazul londonezilor. Dar Drăgușin și colegii săi au ținut parcă să demonstreze contrariul!

În stagiunea anterioară, parcursul dezastruos din campionat, încheiat cu un jenant loc 17, a fost „băgat sub preș“ de câștigarea Europa League. Acum, rezultatele din Premier League sunt la fel de slabe, ca în campania precedentă, și nici nu mai există consolarea unui sezon european reușit. Pentru că Tottenham a fost zdrobită, în turul optimilor Champions League: 2-5 cu Atletico Madrid în deplasare.

Așadar, ca și eliminată deja din Europa, înaintea returului cu Atletico de miercuri (ora 22:00), Tottenham e concentrată pe lupta pentru „supraviețuire“ în Premier League.

Supercomputerul Opta a dat verdictul: Tottenham rămâne în Premier League

Marea problemă e că, în 2026, Tottenham n-a bătut pe nimeni, în campionat! Ceea ce e de-a dreptul șocant. Bilanțul londonezilor, în Premier League: 12 meciuri, 5 egaluri, 7 înfrângeri!

În ciuda acestui parcurs îngrozitor, Supercomputerul Opta spune că Tottenham își va păstra locul în Premier League și pentru sezonul viitor. După rezultatele din weekend, în care Tottenham a smuls un punct în meciul cu Liverpool din deplasare (1-1), Opta și-a actualizat calculele, după cum se poate vedea mai jos:

*Burnley și Wolves sunt ca și condamnate deja. Prima formație e trimisă în Championship, în proporție de 99,65%, în timp ce în dreptul lui Wolves e trecut un procentaj și mai mare, de 99,93%.

*Trei echipe sunt luate în considerare pentru locul 18, ultimul care duce în liga secundă. Vorbim despre West Ham, Nottingham Forest și Tottenham. Opta apreciază că lozul necâștigător va fi tras de West Ham! Supercomputerul indică procentajul de 46,57% pentru retrogradarea celor de la West Ham. În dreptul lui Forest e trecut procentajul de 34,05%. În fine, riscurile retrogradării sunt cele mai mici, în privința lui Tottenham, de doar 13,18%.

*Opta consideră că Tottenham va face minimum 40 de puncte, după cele opt meciuri rămase de disputat. Iar Leeds, o altă echipă de subsolul clasamentului, va acumula 42 de puncte.

De amintit că ultima victorie pentru Spurs, în Premier League, datează din 28 decembrie, în deplasare, cu Crystal Palace, scor 1-0.