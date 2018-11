Petrescu a revenit in tara si e gata sa inceapa negocierile cu CFR! Anunt de ultima ora

Dan Petrescu e aproape sa se desparta de Guizhou dupa retrogradarea in liga a doua din China.

Petrescu spune ca ar fi disponibil sa se intoarca in Liga 1, dar nu vede niciun motiv pentru care CFR l-ar schimba acum pe Conceicao.

"Mai am un an de contract in China, dar ramane de vazut ce se va intampla. De obicei, cand am luat echipe de jos am reusit sa le ridic. Acum n-am reusit. Dupa o luna de antrenamente, mi-am dat seama ca sunt foarte multe probleme. Strainii nu cred ca erau la nivelul celorlalte echipe. Moralul era si el la pamant. Ne-a fost foarte greu. Am facut puncte destul de multe. Am fost mereu plecat, n-ar fi o problema sa mai raman un an. In cel mai scurt timp voi decide ce voi face. Nu vad de ce s-ar schimba antrenorul la CFR Cluj. Daca as fi liber de contract, as vorbi cu orice echipa care ma doreste.

Daca ei m-ar dori, as vrea sa vorbesc cu ei. Ramane de vazut ce va fi in continuare. Pana in decembrie aflu ce se intampla. Patronul n-a avut ce sa-mi reproseze din punctul de vedere al antrenamentelor, dar s-a suparat ca am fost eliminat si suspendat. Au fost foarte multe meciuri decise de VAR. Pe noi ne-a ajutat. N-am vazut prea multe meciuri din Europa, din Romania. La ei nu prea se da fotbalul din Europa. Cred ca Steaua si Craiova au slabit, mai ales ca Pintilii, Alibec si Budescu nu mai sunt, plus accidentatii. Craiova, cu Baluta si Gustavo a pierdut aproape tot atacul. E posibil orice, campionatul se decide in play-off. CFR e campioana si, la cel lot are, ar trebui sa fie favorita la titlu", a spus Petrescu.