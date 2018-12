CFR CLUJ - GAZ METAN | "Ne-am bucura mult pentru el!" Jucatorii Gazului il trimit pe Teja la FCSB! De ce il vor in locul lui Dica

Numele lui Mihai Teja este din ce in ce mai des pomenit ca posibil inlocuitor al lui Nicolae Dica.

CFR Cluj 2-2 Gaz Metan / Gaz Metan a reusit sa o incurce pe CFR Cluj chiar pe terenul acesteia. Gazul a condus cu 2-0, insa liderul din Liga 1 a revenit si a avut sansa victoriei in prelungiri, insa Culio a ratat penalty-ul!

Jucatorii celor de la Gaz Metan spun ca isi doresc ca Mihai Teja sa ajunga la FCSB, in locul lui Nicolae Dica.

"M-as bucura pentru el daca pleaca (la FCSB), a facut un grup unit si rezultatele sunt cele care iti aduc performante. Mi-ar parea rau sa plece, dar ne-am bucura pentru el" a spus Valentin Cretu la Digi Sport.

"Am castigat un punct avand in vedere ca am jucat pe terenul campioanei. CFR e o echipa valoroasa si a ratat multe ocazii, este foarte greu sa obtii puncte aici la Cluj. Sunt mandru de coechipierii mei pentru ca am aratat ca o echipa. Eu ma asteptam la un sut pe mijlocul portii, si daca plecam pe colt nu aveam sanse sa ajung la minge, am avut noroc la acel penalty

Nu am auzit in vestiar (despre plecarea lui Teja la FCSB), am citit in presa. Este normal pentru ca merita si jocul nostru este unul dintre cele mai bune din Liga 1" a spus portarulPlesca.