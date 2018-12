CFR CLUJ - GAZ METAN 20.00 LIVE | Campioana poate mari diferenta fata de FCSB si Viitorul! ECHIPELE DE START

Comentam impreuna toate fazele din CFR Cluj - Gaz Metan Medias pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

CFR CLUJ - GAZ METAN

Echipele de start:

CFR Cluj:

Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Moutinho, Bordeianu, Culio - Deac, Tucudean, Paun

Rezerve: Jesus, Lang, Peteleu, Ionita, Petrila, Costache, Omrani

Gaz Metan: Plesca - V. Cretu, I. Cristea, Diallo, Busu - Coimbra, Fofana - Olaru, Ivanov, Fernandes - Fortes

Rezerve: A. David - R. Romeo, Trif, D. Pop, Chamed, Buziuc, Yazalde

CFR Cluj poate lua avans in fruntea Ligii 1 si vine dupa o perioada excelenta cu 7 victorii in ultimele 8 partide si fara gol primit in ultimele 4 etape! Echipa lui Toni Conceicao are 5 puncte peste FCSB in clasament si 6 peste Viitorul iar cele 2 se vor infrunta duminica in derby-ul etapei.

De partea cealalta, Gaz Metan trece printr-o perioada dificila cu doar o victorie in ultimele 7 etape iar avansul fata de Astra este de doar 3 puncte. Gaz Metan spera sa devina a doua echipa din acest sezon care o invinge pe CFR Cluj si sa isi securizeze pozitia de play-off.