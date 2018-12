INTERVIU | Omul nostru din Suedia. Un fost jucator al lui CFR Cluj este singurul antrenor roman din tara viitoarei adversare a "tricolorilor"

A fost coleg cu Ciprian Deac, Paul Papp si Cristian Bud si este casatorit cu fosta handbalista Krisztina Klocza.

Dacian Dacin (34 ani) este un fost jucator roman si actual antrenor care si-a inceput ascensiunea in fotbalul suedez. El a pornit in aventura din tara scandinava ca jucator, continuand apoi ca antrenor de juniori, antrenor-jucator la seniori, antrenor secund si a preluat in calitate de antrenor principal, din aceasta luna, pe Härnösand FF, club de Liga a 4-a. El a vorbit despre ceea ce se intampla in fotbalul suedez si care sunt atuurile adversarei nationalei Romaniei din preliminariile Euro 2020.

Am avut noroc cu tragerea la sorti?

Am urmarit si eu tragerile la sorti pentru grupele Euro 2020 si chiar ma gandeam cum ar fi sa jucam cu Suedia. Am vorbit cu directorul sprotiv al clubului unde am activat, Bodens BK, si faceam glume cine iese mai departe din grupe si ce scor va fi in Romania - Suedia. Saptamana aceasta am semnat ca antrenor principal la Härnösand FF. I-am spus presedintelui clubului ca o sa ii batem pe 23 martie 2019 si sa mergem impreuna pe "Friends Arena" din Stockholm ca sa vedem meciul. Lasand gluma la o parte, eu zic ca vor fi foarte grele meciurile cu ei chiar daca in ultimul amical am castigat cu 2-1. Ei si-au rulat atunci lotul inaintea Campionatului Mondial si, daca ne uitam la prima repriza si pana prin minutul 60, ne-au cam dominat mai ales la partea fizica si tactica. Jucatorii suedezi sunt foarte disciplinati tactic si foarte muncitori. Vikingi, ce mai! Urmarind indeaproape nationala Suediei pot sa zic ca, atat importiva lor, cat si a Norvegiei, va fi foarte greu daca nu ne luptam din primul minut pana in minutul 90+5. Sunt foarte bine pregatiti fizic, foarte disciplinati tactic si, nu in ultimul rand, au mentalitatea de nordici, de invingator care primeaza la ei in cam toate sporturile, indiferent ca e vorba de fotbal, handbal, hochei sau altceva.

Ei cunosc bine fotbalul nostru?

Da. Ca sa citez din ziarul lor de sport Aftonbladet - "Future storm back in Romania", ca titlu despre analiza facuta in parte fiecarei echipe din Grupa F. Vorbeau despre mandatul lui Christoph Daum si faptul ca il ironizam pentru ideile si modul lui de lucru. Povesteau despre problemele din campionatul intern, mai precis despre resursele noastre, despre infrastuctura slaba si totodata despre nebunia politica care este in tara. Dupa venirea lui Cosmin Contra "furtuna Romaniei" s-a intors si nu am mai primit asa multe goluri. Au scris ca Ianis Hagi a debutat la nationala si ca Gheorghe Hagi a facut un proiect foarte bun la academia dansului si da rezultate. Apropo, cam toate cluburile asa ar trebuie sa se organizeze, daca vor sa faca ceva in fotbalul romanesc, sa urmeze modelul lui Hagi si sa investeasca in tineri. Asa se procedeaza si in Suedia, se pune accent pe dezvoltare si progresul jucatorilor din propria pepiniera a clubului cu antrenori licentiati, pe bune, nu pe pile ca in unele cazuri in Romania... Au remarcat ca nu mai avem nume sonore si vedete in echipa, dar exista o generatie interesanta pe filiera FCSB - Chipciu, Stanciu - care stiu sa joace perpendicular pe poarta si in viteza actiunile de atac. Iar in final vorbesc despre faptul ca, in mandatul lui Cosmin Contra, Romania este o echipa foarte puternica si e greu de jucat impotriva ei.

Care este cultura lor fotbalistica?

Pot sa zic ca aici nu sunt cancanurile din Romania de la televizor, nu vezi presedinti de club care sa iasa la interviuri ca la noi, iar salariile sunt platite la zi. La echipa unde am evoluat, atat ca si jucator, cat si ca antrenor, nu stiu daca l-am vazut pe presedinte in vestiar inainte sau dupa meci de 2-3 ori. Mai pe romaneste, au un model prielnic pentru performanta. Nu degeaba sunt multi suedezi care se impun prin campioantele puternice ale lumii, in Anglia, Italia, Rusia, Spania... De exemplu, aici se discuta acum mai nou despre naturalizarea unui brazilian care vrea sa joace pentru Suedia, insa nu are cetatenia pentru ca ii trebui 5 ani de resedinta in Suedia si nu are decat 4 ani. Adica sunt dispusi sa naturalizeze jucatori. Vorba lui Zlatan Ibrahimovici: "daca eu, Zlatan, nu reuseam sa pun Suedia pe harta lumii si sa se vorbeasca despre Suedia prin numele meu, nu stiu cati jucatori care joaca acum prin campionatul Suediei aveau intrarea in fotbalul suedez". Ei sunt foarte nationalisti din fire si e normal sa vrea sa-si creasca jucatorii lor, iar ca sa ajungi sa joci aici trebuie sa fii 2-3 clase peste ce au ei. Altfel, ei zic "mai bine ii fac jucatorului meu dezvoltare necesara ca fotbalist, il cresc si gata, nu investesc in straini". Au o mentalitate sanatoasa si un sistem foarte bine pus la punct aici ma refer la sistemul social.

Spune-ne cateva lucruri despre tine.

In Romania, am terminat Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Bogdan Voda" din Baia Mare. Sunt casatorit din 2013 cu Krisztina Dacin, fosta Krisztina Klocza, care a jucat handbal la HCM Baia Mare si HC Zalau. Avem impreuna o fetita pe nume Glorya Maria. Fotbalistic vorbind am jucat la FC Baia Mare, in Liga 2 si Liga 3. Am fost legitimat la CFR Cluj, dar am jucat doar pentru Unirea Dej, in Ligile 2 si 3, pentru ca exista un parteneriat intre cluburi si eram monitorizat de CFR Cluj. Am facut antrenament o saptamana cu ei pe vremea cand era Bergodi antrenor. Dupa 1 an, am revenit la FC Baia Mare si apoi am jucat si am promovat cu Somesul Ileanda (Salaj) din Liga 4 in Liga 3. Apoi am plecat in Ungaria la Kisvarda FC, cu care am promovat in Liga 3, clubul evoluand acum in prima divizie. In vara lui 2011, exact dupa ce am terminat campionatul in Ungaria, am venit in Suedia, impreuna cu sotia mea. Am avut mai multe oferte din Ungaria inainte sa venim aici, eu sa raman la Kisvarda, iar Kriszina sa joace la Debrecen. Puteam sa mergem si in Spania sau Franta, insa am ales Suedia. Si uite ca s-au facut 8 ani si suntem inca aici si avem si o fetita.

Care a fost traseul tau in fotbalul suedez?

Am jucat 3 ani si jumate, intre 2011 si 2014, la echipa Bodens BK, unde am si inceput in paralel sa antrenez o echipa de juniori cu care am castigat, in 2014, un turneu renumit in zona Norbotten. Dupa acel turneu am fost desemnat antrenorul anului in cadrul clubului si asa a inceput aventura mea ca antrenor. In 2015, am acceptat oferta sa fiu antrenor principal / jucator la Skogsa IF, in Liga 5, unde am terminat pe locul 5 si am fost votat cel mai bun jucator din campionat. Apoi, in 2016, am primit o oferta de la alta echipa din Liga 4, Heden IF, insa am refuzat, iar ulterior mi-am ajutat echipa sa se salveze de la retrogradare in ultima etapa, meci in care am si marcat un gol. Dupa care, in sezonul 2017-2018, am revenit la clubul Bodens BK ca antrenor secund la echipa de seniori si antrenor principal la U17. Iar de curand, din data de 3 decembrie 2018, sunt antrenor principal la Härnösand FF, unde activeaza si un jucator roman pe care l-am ajutat sa ajunga aici in 2014, Adrian Borostean, cu care am jucat impreuna la Unirea Dej, in perioada in care erau acolo Paul Papp si Ciprian Deac.

Care erau conditiile la echipele unde ai antrenat?

Ce pot sa subliniez e ca la Bodens BK, incepand cu 2011, deplasarea pentru toate meciurile jucate in deplasare o faceam doar cu avionul si erau destul de multi straini la echipa. In lotul de atunci aveam stranieri din Bosnia, SUA sau Sierra Leone, ultimul jucand pentru nationala din Sierra Leone. Se lucra foarte profesionist si arena era superba, era catalogata la 2-3 stele UEFA, avea 7.000 locuri, teren de handbal in incinta stadionului. Echipa de handbal, unde a evoluat Krisztina, joaca acum in Elite Serie, prima liga, iar antrenor a fost Per Johansson, care e actualul selectioner al Muntenegrului si fost antrenor la CSM Bucuresti. Orasul e un unul unde se face mult sport si unde se iubeste sportul, echipa feminina de handbal evolueaza in prima liga, echipa masculina de fotbal joaca in Liga 3, iar echipa de hochei se bate si ea la promovare in prima liga.