CFR Cluj - Gaz Metan 2-1 | O nouă victorie la limită pentru Dan Petrescu. Clujenii continuă să domine campionatul intern

Final de meci! CFR Cluj obține o nouă victorie în Liga 1 și păstrează o distanță mare față de urmăritoarele din clasament. Cu 30 de puncte după 11 etape, echipa antrenată de Dan Petrescu are nouă puncte avantaj față de ocupanta poziției secunde, FCSB.

Minutul 59 - GOOOL CFR Cluj! Ciprian Deac primește o pasă în centrul careului și îl învinge pe Vâlceanu cu un șut perfect plasat.

Minutul 46 - GOOOOL CFR Cluj! Petrila îl învinge pe portarul advers cu un șut cu exteriorul din colțul careului mic.

A început repriza a doua!

Pauză!

Minutul 38 - Ocazie importantă pentru CFR Cluj! Petrila reia din voleu, dar șutul trece peste poartă.

Minutul 28 - Cele două formații încearcă să se aproprie de poarta adversă, însă acțiunile se opresc undeva la 20 m, fără să creeze pericol.

Minutul 12 - GOOOOOL Gaz Metan Mediaș! Deaconu trimite o centrare în careul mic, iar Yuri se desprinde de apărarea campioanei și îl învinge pe Bălgrădean.

A început partida!

Știrea inițială

Campioana României are meci tare pe teren propriu, cu Gaz Metan, echipă care le-a pus probleme ardelenilor de-a lungul timpului. CFR Cluj vine după remiza din Conference League, cu Randers, 1-1, însă are o singură înfrângere în campionat, cea din deplasarea cu FC Botoșani, 0-1.

În cazul unei victorii, CFR-ul se poate distanța din nou în clasament de FCSB, ocupanta locului secund până la meciurile lui FC Botoșani și Farul. Ardelenii ar urma să treacă la 9 puncte de FCSB.

De cealaltă parte, Gaz Metan nu are nicio înfrângere cu Ilie Poenaru pe banca tehnică și vine după remiza cu Sepsi Sf. Gheorghe, 1-1. Cu toate astea, Petrescu are un avantaj psihologic asupra fostului tehnician de la Academica Clinceni, dat fiind faptul că în fiecare dintre cele trei întâlniri, antrenorul CFR-ului a câștigat. Mai mult, de fiecare dată când Poenaru a jucat împotriva lui CFR Cluj a pierdut.

După startul slab de sezon, Gaz Metan se află pe poziția 14 în clasament, însă ar putea avansa considerabil în cazul unei victorii.

Petrescu e gata de 'derby'

Cunoscut deja pentru modul în care abordează toate meciurile, Petrescu a surprins la conferința de presă, când a numit duelul cu Gaz Metan Mediaș un 'derby'.

„Din ce mi s-a spus, meciurile cu Mediaș au fost foarte, foarte grele, au fost așa, un derby mereu, s-au întâmplat lucruri multe. Cât am fost eu antrenor la CFR, mereu a fost. Din păcate pentru noi, anul trecut am pierdut, cred că acum va fi un meci greu, încins, ei sunt într-o formă bună, de când a venit antrenorul nou nu au pierdut, se pare ca i-a pus pe picioare și a scos maxim din ce are la dispoziție.

Cred că e puțin mincinos campionatul cu locul pe care sunt ei acolo, au pierdut nemeritat cu Craiova, la fel și cu FCSB. Au bătut Rapidul în deplasare și au pierdut cu Farul, cu 1-0. Deci, toate meciurile pe care le-au avut în deplasare cu formațiile de play-off, le-au pierdut foarte greu. În momentul de față sunt într-o forma fizică bună, s-au mobilizat altfel de când cu noul antrenor.

Au reusit să găsească formula ideală, două meciuri au jucat cu același prim 11 și aceleași schimbări. Acum noi trebuie să vedem daca ne-am refăcut, pentru că nu e ușor să joci din două în două zile cum o facem noi și sper să aleg primul 11 cel mai inspirat și să fiu inspirat și la schimbări, eu zic că acolo se va face diferența mâine, la schimbări, dacă vor reuși să intre și să schimbe meciul, cum au făcut cu Randers. Va trebui să vedem azi la antrenament cum se simt, pentru că la meciul cu Randers s-a alergat foarte mult”, a spus Petrescu la conferință.

Echipele probabile

CFR Cluj: Bălgrădean - Manea, Burcă, Cestor, Camora - Culio, Bordeianu, Păun - Deac, Alibec, Petrila

Gaz Metan: Vâlceanu - De Moura, Matricardi, Yuri, Trif - Alceus, Junior - Horșia, Deaconu, Grădinaru - Irobiso