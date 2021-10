Latovlevici a rupt tăcerea după ce a fost dat afară de Petrescu de la CFR: ”Cu Șumudică aș fi continuat”

Unul dintre ei este Iasmin Latovlevici, fotbalist ce era titular în perioada Șumudică. El crede că, dacă ar fi rămas Șumudică la echipă, și el ar fi continuat la campioana României.

De asemenea, el a povestit cum a fost exclus de Dan Petrescu, spunând că, dacă ar fi rămas la echipă, ar fi trebuit să joace la echipa a doua a clubului.

„Totul a decurs foarte repede, în două ore am rezolvat tot cu CFR. Nu puteam să stau la o echipă la care nu jucam, nu voiam să păcălesc pe nimeni. Am început bine în acest campionat, am jucat 5 meciuri, am și contribuit la succesele din campionat.

Mi-a spus cineva că am fost cel mai bun fundaș stânga al campionatului după primele etape. Am rămas șocat că nu m-a mai vrut antrenorul nou. N-am acceptat să mă duc la echipa a doua. Ne-am înțeles să plec.

Cu CFR am adăugat două trofee în palmares, un titlu și o Supercupă, a fost o perioadă frumoasă per total, mă bucur că l-am cunoscut și pe Marian Copilu. Cu Șumudică aș fi continuat, probabil. N-aveam niciun motiv să plec.

Acum l-au adus pe Florin Ștefan, au schimbat strategia. Am jucat mai puțin decât mă așteptam la CFR. Dar am avut și eu un aport. Sper că oamenii de acolo s-au simțit bine cu mine, pentru că și eu m-am simțit bine cu ei”, a spus Latovlevic, la DigiSport.

Întrebat de ce a ales FC Argeș, Iasmin a recunoscut că a contat foarte mult faptul că Andrei Prepeliță este antrenorul echipei. Cei doi au fost colegi la actuala FCSB.

”A contat foarte mult că Prepeliță e la FC Argeș, am fost coleg cu el la Steaua. Antrenorii în ziua de azi nu prea mai vor să muncească, sunt puturoși. Prepe mi-a lăsat o impresie bună în primele zile”, a adăugat Latovlevici.